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Украина

Зеленский лишил Герасимова и Арьева дипломатических рангов

11:13 11 сентября 2019 283
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский отменил майские указы пятого президента Украины Петра Порошенко о предоставлении дипломатического ранг Чрезвычайного и Полномочного посла народным депутатам из «Евопейской солидарности» Артуру Герасимову и Владимиру Арьеву, который в 2018 году был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В тексте указа Зеленского говорится, что ранги были предоставлены «безосновательно».

Тем временем Владимир Арьев, который на данный момент остается руководителем делегации Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы, вместе с коллегами улетел в Страсбург, где состоится заседание комитета по вопросам равенства и недискриминации. На нем планируется рассмотрение доклада по крымскотатарскому вопросу, инициатором которого являются украинские парламентарии.

Кстати, этот визит был под угрозой — накануне Владимир Арьев сообщил, что и двоим коллегам — Мустафе Джемилеву и Андрею Лопушанскому — спикер Рады Дмитрий Разумков не подписывает командировку. «Там будет четверо россиян-оккупантов… По этому поводу ходят разные слухи, но есть последняя надежда, что это просто техническое недоразумение», — писал народный депутат на своей страничке в социальных сетях и предупреждал о серьезных последствиях неучастия украинцев в заседании. Впрочем, позже он уточнил, что командировки таки были подписаны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский подписал указ о назначении заместителями руководителя Офиса президента Андрея Смирнова и Игоря Жовквы.

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