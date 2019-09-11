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В мэрии Смелы подрались чиновницы: инцидент попал на видео
В горисполкоме Смелы (Черкасская область) произошел инцидент с госслужащими. Две чиновницы — управляющая делами исполнительного комитета Людмила Осейко и руководитель отдела обращений граждан Людмила Омельченко — подрались. Конфликт якобы произошел из-за ошибок в документах. Об этом говорится в сюжете местного телеканала.
Со слов секретаря, Омельченко душила управделами Осейко до такой степени, что та стала, хрипеть, пыталась убежать, но нападающая настигла ее и за дверью.
На место происшествия вызвали полицию. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Мэр города Виктор Федоренко жестко отреагировал на драку подчиненных. Руководитель отдела обращений граждан Людмила Омельченко была уволена с занимаемой должности.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок публично подрался в стенах мэрии с переселенцем из Луганска Игорем Петровскисом. Кроме этого, Годунок назвал своего оппонента «сепаратистом».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.