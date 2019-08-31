Происшествия

Скандальный секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок публично подрался в стенах мэрии с переселенцем из Луганска Игорем Петровскисом. В сети появилось видео конфликта с камеры видеонаблюдения на первом этаже здания. Его опубликовали в Facebook «Борисполь для всех».

В кадре Годунок заходит в здание, приближается к группе людей, стоящих у кабинета № 101 и сразу же дает пощечину одному из мужчин. После этого они подрались, что также попало в кадр.

Через некоторое время «обиженный» Годунком переселенец с больничной койки записал обращение к президенту, главам МВД и СБУ с призывом взять расследование конфликта под личный контроль и привлечь Годунко к уголовной ответственности.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, что секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок подписал соглашение с адвокатом ради тяжбы с главой государства, а Зеленского начали сравнивать с белорусским лидером Александром Лукашенко.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter