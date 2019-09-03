Происшествия

Избил переселенца прямо в мэрии: скандал с чиновником из Борисполя получил продолжение

Драка с участием секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка (по поводу которого президент Украины Владимир Зеленский собирался звонить главе СБУ Ивану Баканову) и переселенца из Луганской области Игоря Петровскиса в здании мэрии обрастает новыми деталями.

Так, в полиции Киевской области сообщили об изъятии видео с камер наблюдения и приобщении их к материалам уголовного производства. «Следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет проведена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений», — сообщают в полиции, которая расследует уголовное производство по статье (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

«Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападающему», — говорится в сообщении полиции, которая называет потерпевшего «гражданским активистом».

Под этим постом полиции Киевской области в Facebook отписался и сам Ярослав Годунок, который, в свою очередь, назвал своего оппонента «сепаратистом» и привел несколько скриншотов со странички Игоря Петровскиса в соцсетях. На некоторых из них фигурируют российский президент Владимир Путин и боевик Игорь Стрелков (Гиркин).

Кстати, в 2017 году Игорь Петровскис претендовал на пост главы Бориспольской районного горсовета, о чем свидетельствую данные декларации.



Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того, как Владимир Зеленский выгнал Ярослава Годунка со совещания в Бориспольском горсовете, последний решил подать в суд на главу государства, но вскоре передумал. А потом, видимо, передумал опять, и заявил, что подписал соглашение с адвокатом ради тяжбы с главой государства

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