Пользователей сети впечатлила "продвинутая" бабушка на гироскутере (видео)

Общество и люди

Креативная бабушка на гидроскутере из Запорожья давно уже стала героиней соцсетей. Пенсионерка регулярно появляется на улицах города на «молодежном» средстве передвижения.

Недавно женщину пожилого возраста, которая ездит на гироскутере, снова заметили у магазина. На этот раз она приехала с коляской в магазин.

После посещения маркета бабушка снова встала на «колеса» и покатила коляску перед собой.

Видео в Instagram опубликовал Андрей Лукин «ПРАНА», отметив, что получил его от своего товарища.

«Очень приятно смотреть на таких молодых и продвинутых бабушек», — написал он.

Пользователи соцсети, в основном, положительно отреагировали на увиденное. Правда, некоторые считают, что для ребенка в коляске есть риск.

«Это, конечно, все круто, но не с ребёнком, по нашим дорогам ходить боишься, спотыкаешься вечно».

«Супер бабуля. Я своей предлагала, а она говорит наоборот ноги разминать надо, зарядка. Потихоньку, но своими. Респект, ей 88 лет».

«Чему удивляться, эра технологий же. Мы, наверное, ещё похлеще будем в старости».

«А в чем радость? 1-это опасно для ребёнка, 2- полезнее для бабули пешком пройтись. Забавно смотрится разве что, но не более».

Напомним, «продвинутая» бабушка уже не первый раз была замечена на скутере на прогулке с коляской, внутри которой сидел, очевидно, внук пенсионерки.



Ранее «ФАКТЫ» сообщали еще об одной популярной бабушке — 69-летней американке Шэри Мобли, которую называют «Бабушка-Халк» по имени популярного мощного супергероя. Она установила мировой рекорд по пауэрлифтингу в своей возрастной категории.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter