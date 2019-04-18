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«Бабушка-Халк» установила мировой рекорд по пауэрлифтингу (видео)
69-летняя американка Шэри Мобли, которую называют «Бабушка-Халк» по имени популярного мощного супергероя, установила мировой рекорд по пауэрлифтингу в своей возрастной категории. Как сообщает издание Local Memphis, она подняла 138 килограммов в становой тяге.
Мобли начала тренироваться со штангой с 60 лет. Сначала ее целью была борьба с остеопорозом, который вызывает хрупкость костей. Затем пенсионерка незаметно для себя увлеклась этим занятием. Проживающая в Арканзасе Шэри, которая весит неполных 56 килограммов, может сделать 175 приседаний со штангой без перерыва. А вскоре хочет увеличить это число по меньшей мере до 205.
Мобли, которой в июле исполнится 70 лет, тренируется по два часа кряду четыре раза в неделю. «Сидеть дома — это не по мне», — говорит она.
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