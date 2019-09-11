Шоу-бизнес

Дженнифер Энистон заподозрили в том, что она голой и с ножом напала на бывшего мужа

Американскую актрису Дженнифер Энистон заподозрили в нападении на бывшего мужа Джастина Теру. Издание Radar Online утверждает, что ему стало известно о вызове полиции в роскошный калифорнийский дом Энистон 18 апреля 2018 года — спустя два месяца после того, как супруги объявили о своем разрыве. Согласно полицейским записям, поступил сигнал о том, что в гараже на территории особняка некая женщина «без одежды» угрожает ножом мужчине. И что ранее по этому адресу уже были вызовы в связи с домашним насилием.

Прибывшие стражи порядка не сочли ситуацию серьезной. Арестов произведено не было. Издание пишет, что никаких имен в отчете не приводится. Однако между Дженнифер и Джастином часто вспыхивали бурные ссоры. Так, они очень серьезно повздорили 14 декабря 2017 года — после чего Теру съехал в отель. Как говорили друзья актера, он успел ретироваться до того, как дело дошло до рукоприкладства.

Также издание подметило, что за несколько дней до вызова полиции на дом к Дженнифер Теру сфотографировали в компании 26-летней модели Эрики Карденас. Их снимки появились в сети как раз 18 апреля — что, возможно, могло не понравиться его супруге.

А 22 апреля 2018 года Энистон посетила день рождения сына телеведущего Джимми Киммела. При этом у нее было перевязано запястье — как будто она поранилась.

Ранее американские таблоиды утверждали, что засекли Энистон в Италии вместе с ее первым мужем Брэдом Питтом. Однако позже выяснилось, что женщина на фотографиях с Питтом была лишь похожа на Дженнифер.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter