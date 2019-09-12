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Трагедия в Харькове: насильник два часа издевался над 12-летней девочкой
В Харькове в районе Горизонта изнасиловали 12-летнюю девочку. Первыми об этом сообщили пользователи соцсетей пишет местное издание Newsroom.
«Сегодня около 18:00 на Горизонте на пустыре каком-то изнасиловали ребенка, девочку 2007 года рождения. Как говорят, худощавый лысый мужик. Вот причина большого количества полиции на Горизонте», — сообщает Telegram-канал «Типичное ХТЗ».
По информации местных жителей, преступник — мужчина около 25 лет, рост — 175 см, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом. Собственные источники издания подтвердили информацию об изнасиловании.
«Отморозок измывался над ребенком часа два. Сейчас его ищут», — рассказал собеседник издания.
В пресс-службе областного управления полиции обещали позже прокомментировать данную информацию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинские дети подвергаются насилию не только на улице или на пустырях, но и в обычной жизни: так, в Днепре разгорелся скандал с тренером по карате, который вынуждал к занятиям любовью 16-летнюю девочку.
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