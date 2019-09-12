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Отрабатывал "стойки" и "позы": в Днепре тренер по карате вынуждал к занятиям любовью 16-летнюю девочку
В Днепре разгорелся скандал в связи с тем, что 48-летний тренер по карате принуждал к половым отношениям свою 16-летнюю ученицу. Об этом пишет издание Вголос.
Сообщается, что мама девушки обратилась в отделение полиции и написала заявление, в котором указала, что ее дочь спала со взрослым мужчиной.
По словам заявительницы, ее 16-летняя дочь посещала секцию карате. В течение нескольких месяцев девочка старательно тренировалась и даже участвовала в соревнованиях. Между тем тренер постоянно принуждал ее к половым отношениям.
По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 155 «Половые отношения с лицом, не достигшим половой зрелости». Указанная статья предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле в то же Днепропетровской области произошло жуткое ЧП — 65-летний мужчина изнасиловал свою неродную внучку-подростка. Сообщалось, что молодая 28-летняя женщина жительница Днепропетровской области, перед тем как выехать на круглосуточную работу, оставила своих малолетних дочерей 2006 и 2015 г. р. бабушке и неродному дедушке 1954 г. р. После того, как мать вернулась с работы старшая дочь сообщила, что дедушка в ночь
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