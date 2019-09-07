12 сентября 2019

Знаете ли вы, друзья мои, что катание на «американских горках» может использоваться в… медицинских целях? Нет? Ну, что вы. По оценкам ученых, всего лишь 20 поездок на этом аттракционе может привести к тому, что от 40 до 100 процентов камней в почках покинут организм больного человека без всяких операций! Правда, при условии, что человек этот во время работы аттракциона будет сидеть… против движения.

А вот вам ещё одно невероятное научное открытие. Учёные из Австралии, Сальвадора и Великобритании пришли к выводу, что практически никто из пользователей не читает длинные инструкции, прилагаемые к товарам, продающимся в магазинах бытовой техники и электроники. Специальный доклад под названием «Жизнь слишком коротка для RTMF („Читайте гребаную инструкцию“)» научно обосновал то, о чем все и так давно догадывались.

И ещё об одном невероятном открытии хотелось бы упомянуть. Премию в области экономики в прошлом году получила группа учёных из Китая, Канады, Сингапура и США, сумевшая разработать метод, позволяющий работникам, притесняемым начальством, добиваться морального удовлетворения. Те из обиженных людей, кто в ответ на притеснения больше всего передавал обидчикам приветы через куклу Вуду, восстанавливали свои нервы куда быстрее, чем другие.

Бред какой-то, скажете вы. И будете правы. Потому что все эти научные «открытия» даже не просто какой-то бред, а полная ерунда. И премия, которая за эту ерунду присуждается на полном (!) серьезе, называется в противовес Нобелевской премии премией Шнобелевской. И, кстати, именно сегодня в Гарвардском университете в США пройдёт очередное торжественное вручение Ig Nobel Prize (Игнобелевской, то есть «постыдной», «позорной») — премии «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься». Премией награждают за необычные и остроумные исследования, способные привлечь внимание и интерес людей к науке, медицине и технологиям. Кстати, первоначально формулировка звучала так: «за достижения, которые невозможно воспроизвести — да и нет смысла это делать»…

Сегодня лауреатам этой необычной премии будет предоставлена возможность в течении 60 секунд выступить с торжественной ответной речью. Если же выступление затянется, маленькая девочка по имени мисс Свити Пу, громко зевая, капризным голосом произнесёт: «Пожалуйста, прекратите! Это скучно…»

Ну, а пока в Гарварде идёт подготовка ко всему этому форменному безобразию, я поспешу пожелать нашим сегодняшним именинникам добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.