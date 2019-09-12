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Разборки со стрельбой: на Волыни толпа хулиганов напала на полицейских
В среду, 11 сентября, около полуночи возле села Карпиливка Киверцивского района несколько мужчин напали на патрульных полицейских, пытаясь «защитить» своего дружка, нарушившего правила дорожного движения. Напомним, в тот же день в Киеве, в Оболонском районе, неизвестные мужчины устроили драку с полицией.
— Во время патрулирования района сотрудники группы реагирования патрульной полиции остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль Fiat. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель машины, 46-летний местный житель, отказался выполнить законные требования полицейских и предоставить документы на автомобиль.
Вскоре на помощь нарушителю приехала группа поддержки, пятеро мужчин, которые начали драку с правоохранителями.
Так как ситуация могла выйти из-под контроля, один из патрульных, в соответствии с законодательством, применил табельное огнестрельное оружие.
По окончании инцидента водителя автомобиля Fiat и одного из его «защитников», 24-летнего парня, госпитализировали с огнестрельными ранениями. По заверениям врачей, их жизни ничего не угрожает, — сообщили в ГУ Национальной полиции Волынской области.
Двух полицейских также госпитализировали с телесными повреждениями, полученными в ходе стычки.
На место происшествия выезжали сотрудники Государственного бюро расследований. По данному факту открыто уголовное производство. Ведется следствие.
А в Киевской области правохранители едва не стали жертвами неадеквата, который забаррикадировался в доме и бросил в полицейских две гранаты.
В ДЛеснянском районе Киева полицейские в очередной раз сумели предотвратить самоубийство.
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