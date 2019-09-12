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Как в фильме «День сурка»: девочка каждый день просыпается в 11 июня

Девочка из американского штата Иллинойс каждый день просыпается, будучи уверенной, что сегодня — 11 июня. Ее жизнь похожа на сюжет знаменитого фильма «День сурка», герой которого зациклился во времени.

Все началось после травмы, которую Райли Хорнер получила, когда ее случайно ударили по голове. Это случилось 11 июня. И теперь, как пишет издание People, она не помнит, что произошло до этого дня и после.

Изначально ей поставили диагноз — сотрясение мозга. Однако дело оказалось серьезнее. Память девочки «перезагружается» каждые два часа. Днем она уже не может вспомнить, что делала утром. Она вынужденна постоянно носить с собой блокнот, не будучи в состоянии даже запомнить, где в школе находится шкафчик с ее вещами.

«У меня нет никаких новых воспоминаний. И я очень напугана», — говорит Райли.

Родители девочки в отчаянии. Медики не могут объяснить причину необычной амнезии. Обследования не показывают никаких отклонений от нормы в организме.

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