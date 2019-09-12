Никогда не было рака: Евгения Власова сделала сенсационное заявление

Шоу-бизнес

Украинская певица Евгения Власова, о тяжелом заболевании которой сообщалось ранее, заявила, что никогда не болела раком.

Об этом певица написала в своем Instagram, отметив, что ей «надоело тянуть не свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10».

«У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний! Была операция и из 5 докторов одному что-то показалось (был консилиум), а по врачебной этике, если одному показалось, значит — нужна химиотерапия! Да, я её прошла! И это страшно», — поделилась Власова.

Она отметила, что историю с онкологией придумали журналисты, а сама певица просто молчала — «ради людей, для которых я стала надеждой на выздоровление».

Отметим, что сама певица не молчала, как утверждает сейчас. Она дала интервью «ФАКТАМ», рассказывая об операции, опухоли и химиотерапии. Кроме того, Власова отвечала на письма читателей, где не отрицала, что у нее был рак. Она упомянула, как ездила в Израиль, где ее диагноз не подтвердили, но и не опровергли.

Почему певица так долго молчала, интересует и тех ее поклонников, которые очень волновались все это время.

Напомним, что в 2017 году Евгении понадобилась операция, на ее лечение собирали деньги. И тогда в программах, посвященных здоровью певицы, упоминалось онкологическое заболевание. После этого она также не опровергала то, что болела раком.

«Столько лет тянулся шлейф… и Вы молчали, только сейчас решили признаться. Грустно это все — 10 лет слушать, какая Вы несчастная, о рецидивах, и все время молчать. Смысл этого?» — удивляются в сети.

Хотя большинство подписчиков Жени ее поддерживают и обвиняют во всем прессу.

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