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Никогда не было рака: Евгения Власова сделала сенсационное заявление
Украинская певица Евгения Власова, о тяжелом заболевании которой сообщалось ранее, заявила, что никогда не болела раком.
Об этом певица написала в своем Instagram, отметив, что ей «надоело тянуть не свой груз и шлейф, который тянется уже лет 10».
«У меня никогда не обнаруживали онкологических заболеваний! Была операция и из 5 докторов одному что-то показалось (был консилиум), а по врачебной этике, если одному показалось, значит — нужна химиотерапия! Да, я её прошла! И это страшно», — поделилась Власова.
Она отметила, что историю с онкологией придумали журналисты, а сама певица просто молчала — «ради людей, для которых я стала надеждой на выздоровление».
Отметим, что сама певица не молчала, как утверждает сейчас. Она дала интервью «ФАКТАМ», рассказывая об операции, опухоли и химиотерапии. Кроме того, Власова отвечала на письма читателей, где не отрицала, что у нее был рак. Она упомянула, как ездила в Израиль, где ее диагноз не подтвердили, но и не опровергли.
Почему певица так долго молчала, интересует и тех ее поклонников, которые очень волновались все это время.
Напомним, что в 2017 году Евгении понадобилась операция, на ее лечение собирали деньги. И тогда в программах, посвященных здоровью певицы, упоминалось онкологическое заболевание. После этого она также не опровергала то, что болела раком.
«Столько лет тянулся шлейф… и Вы молчали, только сейчас решили признаться. Грустно это все — 10 лет слушать, какая Вы несчастная, о рецидивах, и все время молчать. Смысл этого?» — удивляются в сети.
Хотя большинство подписчиков Жени ее поддерживают и обвиняют во всем прессу.
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