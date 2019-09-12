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Фьюри – Валлин: видео «веселой» дуэли взглядов непобедимых боксеров

13:41 12 сентября 2019 67
Фьюри – Валлин: видео «веселой» дуэли взглядов непобедимых боксеров
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA (Super), WBO и IBO в супертяжелом весе ирландец Тайсон Фьюри (28 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья) повеселил публику на дуэли взглядов, предшествующей его поединку со шведом Отто Валлином (20 побед, 13 из них — нокаутом).

Непобедимый британец превратил официальное мероприятие в настоящее шоу, вызывая смех среди собравшихся журналистов и своего соперника.

Отметим, что на кону боя, который пройдет в ночь с 14 на 15 сентября на ринге T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, будет стоять уникальный пояс — WBC Maya. «Огромная благодарность WBC за то, что позволили мне драться за престижный пояс Maya. Это большая честь для меня. Я почти чувствую себя мексиканцем», — написал Тайсон на своей странице в Instagram, прикрепив афишу предстоящего боя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри уважительно отозвался об Усике и назвал украинца «своим следующим тяжелым вызовом».

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