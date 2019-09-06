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Тайсон Фьюри назвал Усика «своим следующим тяжелым вызовом»
Непобедимый британский боксер Тайсон Фьюри (28 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья), который свой ближайший бой проведет 14 сентября в Лас-Вегасе против шведа Отто Уаллина, назвал украинца Александра Усика одним из самых опасных для себя соперников в супертяжелом дивизионе.
«Наверное, среди самых опасных я бы назвал Уайлдера. Я дрался с ним и уже его побеждал (правда, бой завершился вничью, но переубедить эпатажного британца тяжело. — Авт.). Так что пока что это был самый сложный вызов для меня. Не вижу никого, кто может создать такие же проблемы. Хотя, возможно, Александр Усик. Он кажется неудобным парнем. Усик — левша, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, непобедимый чемпион. Так что, вероятно, он следующий самый сложный вызов для меня», — приводит слова Фьюри телеканал ESPN.
Напомним, что Усик дебютирует в супертяжелом дивизионе поединком с голландцем Тайроном Спонгом (13 побед, 12 из них — нокаутом), который пройдет 12 октября в Чикаго.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию боя Усик — Спонг.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик озадачил поклонников антивоенным стихотворением собственного сочинения.
Фото Getty Images
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