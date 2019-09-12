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Происшествия

Ездил без прав и с оружием: под Киевом водитель устроил экстремальные гонки с полицией (видео)

13:57 12 сентября 2019 29
парень
Инф. «ФАКТОВ»

Ночью 12 сентября патрульные полицейские заметили в Борисполе автомобиль Nissan GT-R, который ехал на большой скорости и не реагировал на требование остановится. Ранее в Борисполе водитель-иностранец на автомобиле Volkswagen на большой скорости убегал от патрульных, а затем выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП.

В ночном инциденте 12 сентября патрульные неоднократно с помощью проблесковых маячков и громкоговорителя подавали водителю требование остановиться, но он их игнорировал. При этом водитель пытался играть с полицией в поддавки — остановившись на несколько секунд, снова начинал убегать.

Но патрульным все же удалось взять 21-летнего гонщика «в коробку» и прижать к обочине. Во время общения с ним выяснилось, что у него нет водительского удостоверения, а в салоне Nissan лежал пистолет и девять резиновых пуль.

Сейчас спортивный автомобиль находится на штрафплощадке. На гонщика правоохранители составили админпротоколы за нарушение правил дорожного движения. Также проверяется разрешение на ношение им травматического оружия.

Похожий инцидент произошел в Запорожье — водитель Audi нарушил правила дорожного движения и не выполнил требование полицейских остановиться. Позже выяснилось, что мужчина был в стадии алкогольного опьянения.

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