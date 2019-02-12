Смертельное ДТП с иностранцем под Киевом: появилось видео роковой погони

Происшествия

В сети появилось видео ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Борисполе на перекрестке улиц Полевой и Гришенской. Ролик опубликовал «Киев Оперативный».

На съемке видно, как водитель-иностранец на автомобиле Volkswagen на большой скорости убегал от патрульных, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel.

Водителя и пассажира Volkswagen в наручниках увезли в местное управление полиции.

Напомним, история с погоней началась после того, как прохожие на одной из улиц Борисполя заметили подозрительного мужчину в балаклаве, который сел в машину с иностранными государственными номерами, о чем они заявили в полицию.

После этого патрульные начали преследование автомобиля Volkswagen, который подпадал под ориентировку.

Однако, на законное требование водитель автомобиля не остановился и, нарушая правила дорожного движения, продолжал движение. При обгоне он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Opel Vectra. В результате ДТП водитель Opel погиб, а пассажир получил травму грудной клетки.

«Водителем автомобиля Volkswagen оказался 26-летний гражданин другого государства, который прибыл в Украину 2 месяца назад и временно проживал на Житомирщине. Во время осмотра автомобиля Volkswagen, государственный номер Республики Грузия, сотрудники полиции обнаружили и изъяли две гранаты РГД-5 и запалы к ручным гранатам», — говорится в сообщении полиции.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Киеве, где на пересечении Дарницкого шоссе и улицы Сортировочной произошла авария с участием автомобилей Alfa Romeo, Volkswagen Caddy, Lexus и Mazda 6. Водитель Volkswagen сбежал с места происшествия. А 5 февраля в городе Белая Церковь автомобиль KIA Sorento насмерть сбил двоих студентов.

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