Якубович оказался в инвалидном кресле (видео)

Шоу-бизнес

Российский актер и ведущий телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович, которого два года назад внесли в «черные списки» сайта «Миротворец за нарушение государственной границы Украины, оказался в инвалидном кресле.

Как сообщает канал Super.ru, журналист случайно заметил 74-летнего Якубовича вместе с женой в аэропорту города Тиват. Телеведущий был в инвалидной коляске.

Представитель телеведущего рассказал каналу, что это временно. «Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб. Сейчас Леонид Аркадьевич лечит колено и готовится к съемкам «Поля чудес», — отметил он.

Напомним, ранее Якубовичу пришлось пережить операцию на сердце из-за лишнего веса.

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