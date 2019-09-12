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Якубович оказался в инвалидном кресле (видео)
Российский актер и ведущий телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович, которого два года назад внесли в «черные списки» сайта «Миротворец за нарушение государственной границы Украины, оказался в инвалидном кресле.
Как сообщает канал Super.ru, журналист случайно заметил 74-летнего Якубовича вместе с женой в аэропорту города Тиват. Телеведущий был в инвалидной коляске.
Представитель телеведущего рассказал каналу, что это временно. «Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб. Сейчас Леонид Аркадьевич лечит колено и готовится к съемкам «Поля чудес», — отметил он.
Напомним, ранее Якубовичу пришлось пережить операцию на сердце из-за лишнего веса.
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