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Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженятся в прямом эфире «Танців з зірками» (фото)
Впервые в прямом эфире 15 сентября во время шоу «Танці з зірками» («1+1») состоится церемония бракосочетания! Узы брака свяжут яркую пару украинского балета, премьеров Национальной оперы Украины Екатерину Кухар и Александра Стоянова. Такой подарок судье проекта решил сделать канал «1+1», и в четвертом эфире, тема которого заявлена как «Вечер любви», артистам организуют яркую свадебную церемонию.
— Ровно пять лет назад, 15 сентября, мы с Александром Стояновым были венчаны в церкви, когда я стала его женой перед Богом, — рассказала Екатерина. — Мы всегда считали, что венчание для нашей семьи важнее, чем официальный брак, несмотря на то, что все при первой же возможности нам намекали, что пора ставить штамп в паспорте. Этот день для нас будет особенным, поэтому мы решили официально пожениться и отпраздновать это событие всей Украиной.
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В свою очередь Александр Стоянов добавил, что у них уже была репетиция свадьбы… в Америке.
— В прошлом году, в декабре, наши американские друзья, когда узнали, что мы еще не женаты, были очень удивлены и решили сделать нам сюрприз: после нашего спектакля «Щелкунчик» организовали церемонию бракосочетания прямо на сцене — это было символично, — сказал Александр. — Поскольку наши отношения начались именно со спектакля «Щелкунчик». Расписывал нас один из актеров спектакля, он был церемонимейстером и официально имел на это право. Однако этот брак действителен только на территории США. После этого мы решили узаконить наши отношения в Украине.
Праздничную церемонию проведут постоянный ведущий шоу «Танці з зірками» Юрий Горбунов и популярная певица Тина Кароль. Под пышным венцом влюбленные дадут друг другу клятвы и обменяются кольцами. Не обойдется и без конкурсов и пожеланий. Тамадой и по совместительству ведущей балкона на этот раз станет зажигательная и яркая Леся Никитюк. Именно она будет руководить всеми конкурсами и обрядами, в которых задействуют участников «Танців з зірками». В конце вечера телезрители канала «1+1» увидят свадебный танец примы и премьера.
Напомним, ранее певица Ирина Билык резко отреагировала на комментарий судьи «Танців з зірками"а Екатерины Кухар.
А Аделина Дели, партнерша Сереги в проекте, призналась, что на репетициях била его палкой.
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