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Скандал родом из 90-х: певица Азиза обвинила Талькова в сутенерстве, ей грозят расправой

15:48 12 сентября 2019 269
Азиза
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Семья музыканта Игоря Талькова, погибшего в 1991 году, подала заявление в полицию на певицу Азизу.

Как сообщает Telegram-канал Mash, родственники погибшего также проведут большую пресс-конференцию.

«На горизонте очередной скандал родом из 90-х», — говорится в сообщении канала.

По информации nsn. fm, родные Талькова подали два иска: о защите чести и достоинства, а также еще один — о клевете.

Адвокат семьи Тальковых Нина Аверина говорит, что Азиза на весь мир обвинила Талькова в сутенерстве и должна за это ответить.

По словам адвоката, 17 июня Азиза в передаче «На самом деле» «рассказала о якобы имевшем место факте в декабре 1990 года, когда Игорь Тальков вывез ее за пределы Москвы под предлогом ужина и сообщил уже за городом, что везет к криминальному авторитету, с которым хочет ее познакомить. Она отказалась и вышла из машины, ее подобрали и отвезли в Москву. Вся передача сопровождалась неприличными высказываниями со стороны адвоката Бенхина, который открыто называл Игоря Талькова сутенером».

Также ведущий спросил у Азизы, мог ли ее любовник Игорь Малахов, зная об этом поступке Талькова, убить его.

«Этот повод, который они придумали, использован для того, чтобы направить следствие и общественность на мысль о том, что убийцей является не Валерий Шляфман, а покойный Игорь Малахов», — уверена адвокат.

Она напомнила, что Азиза, по версии следователей, могла быть соучастницей убийства Талькова.

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». В убийстве обвинялся Валерий Шляфман. Его хотели арестовать, но еще в январе 1992 года мужчина уехал на постоянное место жительства в Израиль.

Напомним, Азиза ранее заявляла, что дружит с сыном Талькова и часто разговаривает с ним об отце.

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