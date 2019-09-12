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Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака
Пятница, 13 сентября, — день, когда лучше остаться дома и не искать приключений.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака, чтобы вы знали, кому повезет, а кому — нет.
Овен
Действуйте по правилам, чтобы не сбиться с верной дороги. Риск — сегодня не ваш конек. Берегите здоровье.
Телец
Возможны финансовые проблемы. Не стоит никому ничего доказывать, берегите нервы. И не переохлаждайтесь.
Близнецы
Вас может огорчить общение с подлыми людьми. Избегайте конфликтов и новых знакомств. Осторожнее с техникой.
Рак
Звезды советуют заняться уборкой дома. Возможны проблемы с деньгами, осторожнее.
Лев
Не стоит слишком много работать, возможно выгорание. Тщательно проверяйте документы.
Дева
Отправляйтесь к парикмахеру или стилисту, их мастерство приятно удивит.
Весы
День удачный для поездки, переезда и продажи недвижимости. Не спорьте с родсвенниками.
Скорпион
Будет шанс возобновить отношения со старым партнером, не стоит обольщаться — ничего хорошего не получится. Зато на работе вы покажете себя и получите вознаграждение.
Стрелец
Возможны весомые финансовые поступления, срочные поездки. Доверяйте любимому человеку.
Козерог
Можете стать жертвой карманников, держите при себе кошелек и карточки, иначе останетесь без денег.
Водолей
День, когда можно записаться на консультацию к юристу или провести переговоры с партнерами. Все это будет удачным.
Рыбы
Питайтесь правильно, готовьте сами, не исключены отравления и аллергия. Друзья порадуют пониманием.
Удачного вам дня!
Ранее «ФАКТЫ» публиковали брачный гороскоп для всех знаков Зодиака.
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