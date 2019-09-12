Стиль жизни

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака

Пятница, 13 сентября, — день, когда лучше остаться дома и не искать приключений.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака, чтобы вы знали, кому повезет, а кому — нет.

Овен

Действуйте по правилам, чтобы не сбиться с верной дороги. Риск — сегодня не ваш конек. Берегите здоровье.

Телец

Возможны финансовые проблемы. Не стоит никому ничего доказывать, берегите нервы. И не переохлаждайтесь.

Близнецы

Вас может огорчить общение с подлыми людьми. Избегайте конфликтов и новых знакомств. Осторожнее с техникой.

Рак

Звезды советуют заняться уборкой дома. Возможны проблемы с деньгами, осторожнее.

Лев

Не стоит слишком много работать, возможно выгорание. Тщательно проверяйте документы.

Дева

Отправляйтесь к парикмахеру или стилисту, их мастерство приятно удивит.

Весы

День удачный для поездки, переезда и продажи недвижимости. Не спорьте с родсвенниками.

Скорпион

Будет шанс возобновить отношения со старым партнером, не стоит обольщаться — ничего хорошего не получится. Зато на работе вы покажете себя и получите вознаграждение.

Стрелец

Возможны весомые финансовые поступления, срочные поездки. Доверяйте любимому человеку.

Козерог

Можете стать жертвой карманников, держите при себе кошелек и карточки, иначе останетесь без денег.

Водолей

День, когда можно записаться на консультацию к юристу или провести переговоры с партнерами. Все это будет удачным.

Рыбы

Питайтесь правильно, готовьте сами, не исключены отравления и аллергия. Друзья порадуют пониманием.

Удачного вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали брачный гороскоп для всех знаков Зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter