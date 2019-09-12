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Политика

"Всех не перебаните": в сети запустили флэшмоб в поддержку отстраненной Геращенко

17:49 12 сентября 2019 113
зеленый флешмоб
Инф. «ФАКТОВ»

В Раде придумали наказание для народного депутата Ирины Геращенко за фразеологизм «зеленые человечки». Регламентный комитет Рады проголосовал за то, чтобы лишить Геращенко права появляться в сессионном зале на ближайшие пять заседаний. В ответ на такие санкции пользователи соцсетей начали флешмоб в поддержку Геращенко и называют ее первым официальным диссидентом с момента смены власти.

Участники флешмоба #зеленічоловічки публикуют свои фото c заклеенным ртом и сопровождают пост гневными комментариями. Суть реплик сводится к тому, что правящей верхушке не удастся заставить замолчать недовольных. «Вы не перебаните всех», — напомнил один из первых присоединившихся к флешмобу Александр Погребиский.

Флешмоб поддержали активные блогеры, участники боевых действий, общественные активисты.

бабич

Глеб Бабич

коваль

Коваль Александр

извекова

Руся Извекова

Напомним, 10 сентября на заседании Рады состоялось первое на этой сессии блокирование трибуны, а депутат Ирина Геращенко сравнила депутатов от правящей партии с «зелеными человечками», захватившими Крым в 2014 году.

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