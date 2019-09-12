Происшествия

Не хотел разводиться: в Одессе уроженец Ирака изрезал ножом жену и пытался скрыться за границей (фото)

ЧП случилось накануне вечером в многоэтажном доме по улице Вильямса в Киевском районе Одессы. Как сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции, 43-летняя женщина хотела развестись с мужем и из-за постоянных угроз на время поселилась у сестры. Однако мужчина подстерег супругу в лифте многоэтажки и нанес несколько тяжелых ножевых ранений в область грудной клетки, брюшной полости и лица.

Жуткие крики услышали люди и вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшую, потерявшую много крови, госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Ориентировку на нападавшего разослали всем правоохранительным подразделениям региона. Совместно с пограничниками полицейские задержали 55-летнего мужчину недалеко от границы с Молдовой, когда он пытался покинуть страну.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Южном региональном управлении Госпогранслужбы, гражданин Украины, совершивший тяжкое преступление, является жителем Овидиопольского района Одесской области. Он был обнаружен и задержан пограничниками Белгород-Днестровского отряда на участке отдела пограничной службы «Староказачье», когда передвигался на мотоцикле.

По словам родственников потерпевшей Татьяны Бурчановой, конфликты в семье были давно. В частности, глава семьи Гелан Фейсал Хазаль (уроженец Ирака, который около 20 лет живет в Украине) якобы постоянно оказывал на жену и детей психологическое и физическое давление. Родственники опасаются, что Гелан попытается откупиться и выйдет под залог.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Киеве. Бывший муж убил жену, которая не хотела к нему возвращаться. Его задержали, когда он пытался перерезать себе горло.

А в Одессе недавно 59-летний муж из ревности зарезал жену и чуть не убил сына.

Между тем известный одесский адвокат Роберт Халиуллин летом 2019 года получил 10 лет тюрьмы за «законченное покушение на убийство своей супруги». В 2015 году он трижды выстрелил в жену из дробовика. Женщина чудом выжила, но осталась инвалидом.

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