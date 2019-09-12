- 18:35 Это было невозможно вынести: шокирующие признания бывшего участника шоу «Зважені та щасливі»
- 18:26 56-летняя Деми Мур снялась полностью голой для обложки журнала
- 18:25 Упавший доллар побил трехлетний рекорд в Украине
- 18:19 Свитолина не сыграет матч в Китае в свой день рождения
- 18:18 Не хотел разводиться: в Одессе уроженец Ирака изрезал ножом жену и пытался скрыться за границей
- 18:02 В сеть слили свежие фото жены принца Чарльза Камиллы в купальнике
- 17:49 "Всех не перебаните": в сети запустили флэшмоб в поддержку отстраненной Геращенко
- 17:43 Чтобы остановить дождь, организаторы первого фестиваля «Червона рута», обратились к мольфару
- 17:36 Легкий рецепт десерта панна-котта: быстро и вкусно
- 17:25 Гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака
- 17:17 Пали смертью храбрых: в сети показали фото морпехов, погибших на Донбассе 11 сентября
- 16:55 Все вернувшиеся из российского плена военные моряки получат квартиры в Одессе
Упавший доллар побил трехлетний рекорд в Украине
Курсовое соотношение гривня/доллар в Украине продолжает плавно снижаться. Новый официальный курс НБУ продолжает тенденцию, заложенную на прошлой неделе. 13 сентября курс снизится еще на 13 копеек и составит 24,83 грн/доллар (12 сентября — 24,96 грн/доллар). Позиции американской валюты достигли минимального значения с начала года и скатились до уровня лета 2016-го.
Опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни и соответственно снижение курса гривня/доллар. Звучали предположения, что наличный курс может выйти на показатели 24,6 UAH/USD на фоне наращивания иностранных инвестиций в государственные долговые облигации Украины.
А представители НБУ в комментарии УНИАН добавили, что укреплению гривни способствуют не только последние сделки по гособлигациям, но и благоприятная ценовая конъюнктура для украинского металлургического экспорта, рекордный урожай и хорошие возможности для агроэкспортеров, рост экспорта IT-услуг.
Напомним, благоприятный период для гривни может оказаться недолгим. Эксперты полагают, что факторы для стабилизации национальной валюты ограничены во времени. В дальнейшем повысится спрос на иностранную валюту, что создаст условия для новой девальвации гривни.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.