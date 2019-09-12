Упавший доллар побил трехлетний рекорд в Украине

Деньги

Курсовое соотношение гривня/доллар в Украине продолжает плавно снижаться. Новый официальный курс НБУ продолжает тенденцию, заложенную на прошлой неделе. 13 сентября курс снизится еще на 13 копеек и составит 24,83 грн/доллар (12 сентября — 24,96 грн/доллар). Позиции американской валюты достигли минимального значения с начала года и скатились до уровня лета 2016-го.

Опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни и соответственно снижение курса гривня/доллар. Звучали предположения, что наличный курс может выйти на показатели 24,6 UAH/USD на фоне наращивания иностранных инвестиций в государственные долговые облигации Украины.

А представители НБУ в комментарии УНИАН добавили, что укреплению гривни способствуют не только последние сделки по гособлигациям, но и благоприятная ценовая конъюнктура для украинского металлургического экспорта, рекордный урожай и хорошие возможности для агроэкспортеров, рост экспорта IT-услуг.

Напомним, благоприятный период для гривни может оказаться недолгим. Эксперты полагают, что факторы для стабилизации национальной валюты ограничены во времени. В дальнейшем повысится спрос на иностранную валюту, что создаст условия для новой девальвации гривни.

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