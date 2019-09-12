Происшествия

Скандал разразился в одесской средней школе № 26, что по улице Старопортофранковской, 32. Во время уроков в один из классов пришел представитель службы по делам детей и пытался силой увести ученицу. Девочка рыдала и звала на помощь, даже бросилась бежать — в другой класс, к брату, за защитой. Все вместе — одноклассники, брат, другие ребята окружили «дядю из службы», умоляя не трогать Леру.

Об этой шокирующей истории рассказала экс-патрульный полицейский, общественный активист Зоя Мельник. По ее словам, девочка — из многодетной семьи. Мама умерла два года назад, отец один воспитывает пятерых детей. В свидетельствах о рождении четверых ребятишек он значится их отцом, а вот в метрику Леры не вписан.

«Два года жили нормально, и вот служба по делам детей и опека Приморского района решила девочку изъять прямо в школе… во время уроков! — сообщила Зоя Мельник. — Андрей Аполлинариевич из службы насильно взял на руки девочку, которая без папы не хотела уходить, стала кричать и звать на помощь. Ее друзья стали бить и кричать на этого сотрудника службы, брат девочки стал кусать его и хватать». Отец рассказывает, что просил дать над дочерью опеку, но его предупредили, что не дадут, потому что он ранее судим".

По словам отца девочки, чиновник из городской структуры в разговоре с ним при детях употреблял нецензурные выражения.

«Работник Приморского отдела службы опеки обзывал и унижал меня при детях! — возмущается 46-летний Вячеслав, воспитывающий пятерых детей. — „Я тебя вы… у!“ — это так в Одессе, в присутствии детей, учителей, сотрудника ювенальной юстиции, говорит чиновник с отцом!..»

Вячеслав рассказал Зое Мельник, что подтвердить отцовство он может исключительно с помощью ДНК-теста, а это стоит многие тысячи гривен. Таких денег у многодетного отца-одиночки нет.

«Вячеслав — нормальный папа, работает в ДЭЗе Приморского района Одессы. Самостоятельно надстроил над домом второй этаж и мансарду — их же в семье много, а места — мало. Радуется успехам своих ребятишек, в частности, тем, что они посещают секцию бокса», — рассказывает региональный консультант Ассоциации городов Украины Оксана Поднебесная.

Она сообщила, что вместе с директором департамента образования и науки горсовета Еленой Буйневич встретились с отцом 11-летней Леры, которую насильно забрали посреди уроков. Побеседовали, все обсудили. Узнали, что «ретивые чиновники» увезли ребенка в приют на улице Терешковой (Киевский район города). Отец был там, но его строго-настрого предупредили, что посещение позволят лишь в субботу-воскресенье.

«У девочки отобрали телефон. Это что за зверства такие, скажите?! Зачем портить ребенку и всей семье жизнь? Зачем доводить до того, чтобы брат кусал работника за руки, чтобы тот не забирал сестру? Дикость, да и только…» — возмущается Оксана.

Она благодарна Елене Буйневич, которая не прошла мимо этой позорной истории (хотя не Буйневич возглавляет городскую службу по делам детей).

«Спасибо за то, что в очередной раз пытаетесь исправить ситуацию, созданную другими…» — подчеркивает Поднебесная и отмечает, что деньги на генетическую экспертизу уже есть.

По словам руководителя отдела городской службы по делам детей в Приморском районе Светланы Дорогановой, отец в момент рождения Леры отбывал наказание в местах лишения свободы, поэтому был вписан в свидетельство о рождении со слов матери. Юридически это означает, что Леру растила мать-одиночка.

Заместитель руководителя названного райотдела Ирина Прокопенко, которая участвовала в изъятии Леры прямо из школы, утверждает, что «выбрали урочное время специально, чтобы другие дети не видели того, что происходит». Заявляет, что сейчас девочку перевели в другую школу, отца ознакомили с расписанием и временем, когда он может навещать ребенка. По словам Дорогановой, через некоторое время Лера отправится в лицей-интернат «Олимпиец». Опять же, без согласия самой Леры.

В соцсети появились первые отклики на инцидент: «Когда эти службы поймут свои функции и прекратят издевательства над семьями?»

«Пусть тот чиновник оплатит реабилитацию у психологов для девочки и всех деток, которые видели этот беспредел».

«Считаю, что учителя должны были вмешаться и не позволить этот беспредел».

«А там, где забрать детей действительно нужно, то у социальных служб закрыты глаза».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Житомирской области родители по суду вернули детей, которых соцработники забрали у них якобы за недосмотр и недоедание. А совсем недавно там же, на Житомирщине, произошел совершенно жуткий случай. Алкоголики убили и сожгли в печи свою маленькую дочь. Незадолго до этого суд постановил забрать ребенка из приемной семьи и вернуть биологическим родителям.





На фото в заголовке — отец 11-летней Леры Вячеслав показывает Елене Буйневич фото своих детей

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