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"Нафтогаз" снизил цену на газ для населения: сколько нужно платить в сентябре

19:54 12 сентября 2019 112
газ
Инф. «ФАКТОВ»

«Нафтогаз» уже четвертый месяц подряд снижает цену газа для потребителей. В сентябре по сравнению с августом стоимость газа сократится еще на 3,4%, а за последние пять месяцев — почти на 28%.

В сентябре газ, который «Нафтогаз» продает газсбытам и поставляет потребителям по спецобязательствам, будет стоить 4493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и затрат на транспортировку). Конечная цена «голубого топлива» в регионах зависит от тарифа на распределение газа. Этот тариф устанавливается отдельно для каждого конкретного облгаза или горгаза, а поставщики газа доводят до потребителей сведения о конечной цене.

При формировании цены газа «Нафтогазом» принимаются во внимание четыре показателя: цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже и цена из прошлогоднего постановления Кабмина. Самой низкой из четырех цен была средняя таможенная стоимость газа за август — по ней и была определена стоимость газа на сентябрь.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» проанализировали, как изменятся цены на энергоносители нынешней зимой и каких новшеств ждать в отопительный сезон.

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