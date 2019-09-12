- 06:55 Хакера из Украины приговорили к сотням лет тюрьмы в США
- 06:06 Машина для смены подгузников и дрессировка врачей: названы лауреаты Шнобелевской премии
- 05:51 Гороскоп на пятницу, 13-е: узнайте, что вас ждет
- 05:46 Украинцам трижды пересчитают пенсии: кого наверняка ждет прибавка
- 05:25 Доктор Джекилл и Мистер Хайд: Супрун заподозрила Зеленского в раздвоении личности
- 04:47 Смерть во время секса в командировке признали несчастным случаем на работе
- 04:29 Ждать приезда Путина и Макрона не будут: Зеленский рассказал об освобождении заложников Кремля
- 03:50 Заклеили рот и нос скотчем: стали известны подробности жестокого убийства предпринимательницы под Винницей
- 03:25 Нелепая смерть молодой женщины: двухлетняя девочка случайно задушила маму
- 02:48 Смерть пешехода возле Шулявского моста в Киеве: появились подробности трагического инцидента
- 02:22 Одиночество убивает: под Херсоном покончила с собой мать двоих детей
- 01:49 «Гори в аду, символ России!»: Сенцов публично сжег свою тюремную робу
Гороскоп на пятницу, 13-е: узнайте, что вас ждет
Пятница, 13 сентября, — напряженный день, в котором будет много конфликтов.
«Факты» предлагают вам гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака, чтобы вы знали, к чему готовиться.
Овен
Будьте гибче в любовных делах. Доверять интуиции сегодня не стоит.
Телец
Если вы забудете о мистике, день имеет все шансы пройти достаточно ровно и продуктивно
Близнецы
Возникнут бытовые проблемы. Не стоит все тянуть самостоятельно, стоит попросить кого-то о помощи.
Рак
Воздержитесь от ненужных покупок и ни в коем случае не рискуйте своим капиталом.
Лев
Избегайте конфликтных ситуаций с соседями. Вечер — время для пассивного отдыха и СПА-процедур.
Дева
Не воспитывайте никого, особенно — любимого человека. Если хотите успеть все, то составьте план этого дня и соблюдайте его.
Весы
Берегите здоровье, не переутомляйтесь. Вечером возможен разговор, который определит дальнейшее будущее супружеских отношений.
Скорпион
У вас будет возможность начать корыстный роман, не делайте этого. И не судите людей «по одежке».
Стрелец
Никакого алкоголя сегодня, иначе конфликтной ситуации не избежать. Вечер лучше провести дома с книжкой.
Козерог
Хорошо бы сделать уборку, вы можете найти вещь, о которой уже давно забыли, и это сэкономит вам приличную сумму.
Водолей
Хороший день, чтобы сделать признание в любви или предложить руку и сердце. Семейным Водолеям лучше молчать о давних романах.
Рыбы
Сегодня стоит воздержаться от слишком калорийных продуктов и неумеренного употребления алкоголя. А вечером ждите приятных новостей
Удачного вам дня!
Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп здоровья на эту неделю.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...