Стиль жизни

Гороскоп на пятницу, 13-е: узнайте, что вас ждет

Пятница, 13 сентября, — напряженный день, в котором будет много конфликтов.

«Факты» предлагают вам гороскоп на 13 сентября для всех знаков Зодиака, чтобы вы знали, к чему готовиться.

Овен

Будьте гибче в любовных делах. Доверять интуиции сегодня не стоит.

Телец

Если вы забудете о мистике, день имеет все шансы пройти достаточно ровно и продуктивно

Близнецы

Возникнут бытовые проблемы. Не стоит все тянуть самостоятельно, стоит попросить кого-то о помощи.

Рак

Воздержитесь от ненужных покупок и ни в коем случае не рискуйте своим капиталом.

Лев

Избегайте конфликтных ситуаций с соседями. Вечер — время для пассивного отдыха и СПА-процедур.

Дева

Не воспитывайте никого, особенно — любимого человека. Если хотите успеть все, то составьте план этого дня и соблюдайте его.

Весы

Берегите здоровье, не переутомляйтесь. Вечером возможен разговор, который определит дальнейшее будущее супружеских отношений.

Скорпион

У вас будет возможность начать корыстный роман, не делайте этого. И не судите людей «по одежке».

Стрелец

Никакого алкоголя сегодня, иначе конфликтной ситуации не избежать. Вечер лучше провести дома с книжкой.

Козерог

Хорошо бы сделать уборку, вы можете найти вещь, о которой уже давно забыли, и это сэкономит вам приличную сумму.

Водолей

Хороший день, чтобы сделать признание в любви или предложить руку и сердце. Семейным Водолеям лучше молчать о давних романах.

Рыбы

Сегодня стоит воздержаться от слишком калорийных продуктов и неумеренного употребления алкоголя. А вечером ждите приятных новостей

Удачного вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали гороскоп здоровья на эту неделю.

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