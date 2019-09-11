Гороскоп здоровья: в субботу избегайте стрессов, а во вторник берегитесь простуды

Здоровье и медицина

Прогноз самочувствия на 12—18 сентября

ЧЕТВЕРГ. Ослаблены люди, страдающие аллергическими заболеваниями. Особенно следует беречься представителям Близнецов и Рыб. Могут обостряться болезни ног и суставов. Показано лечение недугов печени и желчного пузыря. Лучше есть нежирные молочные и мясные продукты, овощи и фрукты.

ПЯТНИЦА. Рекомендуется лечить заболевания желудочно-кишечного тракта. Опасно переедать, так как высокий риск прибавить в весе. Представителям Козерога и Рыб следует беречь ноги. Показана вегетарианская диета. Лучше отказаться от непривычной пищи, не экспериментировать с новой косметикой.

СУББОТА. Старайтесь избегать стрессов и переутомления, иначе возможны головные боли, проблемы со сном. Представителям Овна и Водолея надо беречь зрение. Лучше не засиживаться у телевизора и компьютера. Хорошее время для лечения заболеваний почек и мочевого пузыря, что следует взять на заметку тем, кто родился под знаками Рака и Скорпиона. Можно записаться на прием к психологу или психотерапевту.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. Повышается вероятность травм, следует ограничить физические нагрузки. Могут беспокоить головные боли, бессонница. Рекомендуются массаж, упражнения для позвоночника. Показано лечение заболеваний почек, что стоит взять на заметку представителям Весов и Скорпиона. Полезны продукты, богатые кальцием.

ПОНЕДЕЛЬНИК. Может ухудшаться самочувствие у гипертоников и сердечников. Представителям Овна и Водолея надо беречь зрение. Хорошее время для лечения заболеваний мочеполовой сферы, что следует взять на заметку представителям Весов и Скорпиона. Ограничивайте жирную и соленую пищу.

ВТОРНИК. Высока вероятность подхватить простуду. Уязвимы горло и голосовые связки, особенно у представителей Тельца и Близнецов. Рекомендуется лечить заболевания кишечника, что стоит взять на заметку Девам и Козерогам. Полезно будет сходить в баню или сауну. Есть вероятность пищевых отравлений.

СРЕДА. Уязвимы горло и голосовые связки, в первую очередь надо беречься тем, кто страдает хроническим тонзиллитом, фарингитом. Полезны ингаляции, прогревания, полоскания. Можно записаться на прием к гастроэнтерологу и заняться лечением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это в первую очередь надо взять на заметку представителям Тельца и Девы, у которых есть проблемы. Показана разгрузочная диета.

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