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Происшествия

Задержан подозреваемый в нашумевшем изнасиловании ребенка в Харькове

20:39 12 сентября 2019 62
задержание
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове полиция задержала предполагаемого виновного в изнасиловании девочки-семиклассницы. Преступление было совершено, когда школьница возвращалась домой после занятий. Пострадавшая в больнице, а ее обидчиком занимаются следователи.

После того, как стало известно о преступлении, все силы полиции были брошены на розыск подозреваемого. Около 16 часов 12 сентября предполагаемого преступника удалось вычислить и задержать. Мужчине 34 года, он нигде не работает, поймали его непосредственно на улице в Индустриальном районе Харькова.

задержанный

Начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко рассказал, что на мобильном телефоне задержанного обнаружилось видео с пострадавшей и видеозапись преступления, а также другие доказательства причастности.


Напомним, изнасилование 12-летней девочки случилось во второй половине дня 11 сентября. Школьнице удалось самостоятельно добраться домой и рассказать о случившемся. Пострадавшую с травмами и ушибами доставили в больницу. Виновному в преступлении грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

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