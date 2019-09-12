Cаудовскую принцессу приговорили к десяти месяцам тюрьмы за избиение водопроводчика

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Французский суд приговорил 44-летнюю саудовскую принцессу Хассу бинт Салман, старшую единокровную сестру наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, к десяти месяцам тюремного заключения условно и штрафу в 10 тысяч евро. Как сообщает Reuters, единственная дочь из 13 детей короля Саудовской Аравии Салмана в сентябре 2016 года приказала своему телохранителю избить водопроводчика Ашрафа Эйда, который работал в ее роскошных парижских апартаментах: его вызвали починить раковину.

Ее Высочество утверждает, что он без разрешения пытался тайно сфотографировать ее, а также ее жилище, чтобы продать фотографии прессе. Уроженец Египта Эйд говорит, что сделал несколько снимков в ванной, поскольку это было нужно для работы. При этом он случайно сфотографировал отражение принцессы в зеркале, чем вызвал ее гнев.

По приказу принцессы, водопроводчика связали и насильно удерживали в ее доме. Хасса заставляла его стоять на коленях и целовать ей ноги. При этом охранник угрожал ему пистолетом.

Телохранителя принцессы Рани Саиди приговорили к восьми месяца тюрьмы условно и штрафу в размере пяти тысяч евро.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правящая династия Саудовской Аравии Аль-Сауд входит в число богатейших семей мира. Богатства членов королевской семьи оценили в 100 миллиардов долларов.



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