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Украина

Поблажки для "евробляхеров" и наказание для прогульщиков: что одобрила Рада 12 сентября (полное видео заседания)

22:59 12 сентября 2019 22
рада
Инф. «ФАКТОВ»

В Верховной Раде 12 сентября депутаты приняли несколько резонансных законов. Одним из таких стал закон об очередной отсрочке штрафов для водителей «евроблях». Если закон будет подписан президентом, автомобили на еврономерах останутся в правовом поле еще на три месяца — до ноября 2019 года.

А вот попытка раз и навсегда избавиться от всех законов, распоряжений, постановлений советских времен потерпела неудачу. За законопроект об отмене актов органов СССР и УССР на территории Украины не нашлось голосов. Это и неудивительно: авторы проекта не составили список документов, которые хотят отменить, не проверили их взаимосвязь с другими законами. Революционную идею было решено не поддерживать ввиду ее непродуманности.

В самом конце рабочего дня депутаты решили поставить на голосование проекты о наказании парламентариев-прогульщиков. Таких законопроектов было три. За основу был принят документ, который наказывает за пропуск более трети заседаний в зале и более половины совещаний в комитетах. Таких парламентариев хотят лишать бюджетной выплаты по итогам месяца.

В следующий раз депутаты соберутся в зале 13 сентября в 10.00.

Напомним, судьбу «евроблях» в Украине от парламента требовали решить еще в августе, поскольку после 22 августа владельцам автомобилей на еврономерах начали выписывать штрафы.

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