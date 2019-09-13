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Общество и люди

Пятница, 13-е: смешные картинки и поздравления

6:49 13 сентября 2019 15
Пятница 13
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Пятница, 13-е, — это не только день, когда все ждут неприятностей, а и повод для шуток.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку шутливых поздравлений и картинок, которые поднимут настроение.

Пятница 13

Пятница 13

Сегодня пятница тринадцатое, кстати,
И осторожность нынче точно пригодится,
Не выходи из дома, не вставай с кровати,
Ведь неизвестно, что, быть может, приключится!

Нам неизвестны этой жизни повороты,
И в день такой забудь о грандиозных планах,
Сиди спокойно и тихонько жди субботы,
Не зря об этом дне писали нам в романах!

Пятница 13

Пятница 13

***
В пятницу тринадцатого
Отбросьте предрассудки,
Пусть назло всем скептикам
Пройдут успешно сутки.

Пусть повезет в работе
И жизни вашей личной,
Вообще, пусть в этот день,
Пройдет все на «отлично».

Пятница 13


***
Пятница с числом «тринадцать»
К нам пожаловала вдруг!
Все ее чуть-чуть боятся,
Суетятся все вокруг!

Я скажу вам так: не бойтесь,
Позитив лишь излучайте,
Ни о чем не беспокойтесь,
Кайф от жизни получайте!

Мы для счастья рождены,
Будьте радостью согреты!
И тогда вам не страшны
Неудачи все и беды!

Пятница 13

Пятница 13

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как избежать неприятностей в этот день.

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