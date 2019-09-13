Пятница, 13-е: смешные картинки и поздравления

Общество и люди

Пятница, 13-е, — это не только день, когда все ждут неприятностей, а и повод для шуток.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку шутливых поздравлений и картинок, которые поднимут настроение.

Сегодня пятница тринадцатое, кстати,

И осторожность нынче точно пригодится,

Не выходи из дома, не вставай с кровати,

Ведь неизвестно, что, быть может, приключится!

Нам неизвестны этой жизни повороты,

И в день такой забудь о грандиозных планах,

Сиди спокойно и тихонько жди субботы,

Не зря об этом дне писали нам в романах!

***

В пятницу тринадцатого

Отбросьте предрассудки,

Пусть назло всем скептикам

Пройдут успешно сутки.

Пусть повезет в работе

И жизни вашей личной,

Вообще, пусть в этот день,

Пройдет все на «отлично».



***

Пятница с числом «тринадцать»

К нам пожаловала вдруг!

Все ее чуть-чуть боятся,

Суетятся все вокруг!

Я скажу вам так: не бойтесь,

Позитив лишь излучайте,

Ни о чем не беспокойтесь,

Кайф от жизни получайте!

Мы для счастья рождены,

Будьте радостью согреты!

И тогда вам не страшны

Неудачи все и беды!

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как избежать неприятностей в этот день.

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