Пятница, 13-е: как избежать неприятностей

Стиль жизни

Среди всех известных нам суеверий пятница, 13-е занимает, пожалуй, первое место, оставляя далеко позади пустые ведра и черных котов. О том, почему мы так боимся этой даты и есть ли у наших страхов реальная подоплека, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— Давайте начнем с пятницы — к этому дню недели у человечества сложное отношение, — говорит Валентина. — Именно в пятницу был распят Иисус Христос, поэтому она не может быть хорошим днем по определению.

Дурной славой пятница пользовалась и пользуется у мореходов. Верить в это или нет — дело каждого из нас, но в пятницу чаще всего происходят катастрофы на воде, ну, а если этот день недели выпадает на 13 число, то жертв не избежать.

Одним из последних событий такого рода стала история с круизным лайнером Costa Concordia, напоровшимся на рифы в Тирренском море близ острова Джильо. Несмотря на то что крушение произошло рядом с берегом, из более чем четырех тысяч пассажиров 32 человека погибли и более ста — пострадали.

Среди катастроф, случившихся в пятницу 13-го, также называют: конец империи ацтеков (13 августа 1521 года), бомбардировку Букингемского дворца (13 сентября 1940 года), гибель авиалайнера Douglas C-54, во время которого погибли все 50 находившихся на борту пассажиров (13 июня 1947 года), суперураган в Южной Азии, унесший жизни 300 тысяч человек (13 ноября 1970 года), компьютерный вирус Friday the 13th (13 января 1989 года) и теракты в Париже (13 ноября 2015 года).

— Число «13» играет в этих катастрофах не последнюю роль?

— Сегодня мы пользуемся десятичной системой счисления, когда в основе любой суммы лежит десять единиц. Еще древние китайцы и римляне брали за основу не десятки, а дюжины — то есть 12 единиц. Тогда цифра «12» замыкала известную людям группу чисел, после которой шла цифра «13», символизирующая неизвестность, которая всегда вызывает настороженность и опасения: что находится там, за чертой, заглянуть за которую мы не можем?

Возможно, неизвестность сулит что-то хорошее, но, скорее всего, это будет плохое — то, чего мы не знаем, всегда вызывает у нас плохие предчувствия и опасения. Так, в картах Таро число «13» означает «Смерть», а ведь знания этой системы предсказаний восходит к древним временам, связанным с существованием мифического острова-государства Атлантиды.

— Значит, это число давно вызывало страх?

— Нет, он возник не сразу, человечество сформировало его эмпирическим — опытным — путем, накапливая истории о произошедших в такие дни несчастных случаях. Так появилась устойчивая мыслеформа, которая со временем укоренилась в коллективном бессознательном. Мы не думаем о том, почему так происходит, это аксиома, которая не требует никаких доказательств, мы просто уверены в том, что пятница, 13-е — это плохо.

— Какие события стали «спусковым крючком» для того, чтобы в этом убедиться?

— Легенда о неудачной пятнице 13-го числа связана с конкретным историческим событием, случившимся в начале XIV века. В пятницу 13 октября 1307 года французский король Филипп IV Красивый приказал арестовать все верховное руководство ордена тамплиеров. Современные ученые-эзотерики считают, что дату король выбрал не случайно — он знал о плохой репутации пятницы, выпадающей на 13-е число. Спустя семь лет все они, включая Великого магистра ордена Жака де Моле и Командора Нормандии Жофруа де Шарне, были заживо сожжены в Париже на острове Сите, а сам орден распущен.

В связи с «роковым днем» есть интересный факт: число «13» выпадает на пятницу чаще, чем на другие дни недели. Еще одна закономерность состоит в том, что связанные с ним неприятности имеют свойство накапливаться и как будто бы выжидать. Бывает, что человек прошел множество жизненных испытаний, ничего не боится и никаких суеверий не признает, а потом спотыкается буквально на ровном месте, и это приводит к настоящей трагедии вплоть до летального исхода.

— Надо ли понимать ваши слова так, что угроза «пятницы, 13-го» действительно существует?

— Существует, но только для тех, кто верит в то, что этот день может стать роковым. В прошлом веке основатель холодинамики Вернон Вулф ввел в обиход термин «холодайн» — трехмерная голографическая мыслеформа, которая «живет» вместе с человеком. У каждого из нас есть огромный набор таких мыслеформ, они стоят за каждой нашей проблемой и становятся причиной тех или иных ситуаций. Досконально разбираться в этих процессах долго и сложно, да и для темы нашего разговора это и не нужно, вполне достаточно сделать из всего сказанного вывод: с нами происходит то, что мы неоднократно допускаем в своих мыслях. Не хотите неприятностей, не воспринимайте всерьез опасность, которую якобы таит"пятница, 13-е, и этот день ничего плохого вам не принесет.

Пока даже современные и образованные люди порой инстинктивно избегают числа «13» и, если у них есть такая возможность, отказываются от бурной деятельности в пятницу, особенно если она выпадает на число, называемое чертовой дюжиной.

Ранее Валентина Виттрок рассказала в интервью «ФАКТАМ», что, согласно лунному календарю, можно и чего нельзя делать в период с 9 по 15 сентября 2019 года. Подробности читайте здесь.

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