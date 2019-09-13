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Опубликован новый трейлер фильма «Малефисента 2» и видео превращения Анджелины Джоли в колдунью с помощью гримеров
Кинокомпания Disney опубликовала новый зрелищный трейлер фильма «Малефисента 2», который выходит в прокат уже в октябре этого года.
Ранее компания также обнародовала видео, в котором показан процесс превращения исполнительницы главной роли Анджелины Джоли в колдунью с помощью гримеров.
Волосы актрисы заплетают в косы и прячут под рога. Ей меняют форму скул, вставляют острые клыки и наносят помаду. Ролик черно-белый, но в конце помада становится кроваво-красной. Видео набрало уже почти два миллиона просмотров.
Новая картина «Малефисента: Владычица тьмы» является продолжением фильма «Малефисента» 2014 года, который, в свою очередь, был римейком классического диснеевского мультфильма.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс впервые высказался об отношениях с отцом и показал свою скромную комнату в общежитии.
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