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Опубликован новый трейлер фильма «Малефисента 2» и видео превращения Анджелины Джоли в колдунью с помощью гримеров

6:51 13 сентября 2019 8
Малефисента
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кинокомпания Disney опубликовала новый зрелищный трейлер фильма «Малефисента 2», который выходит в прокат уже в октябре этого года.

Ранее компания также обнародовала видео, в котором показан процесс превращения исполнительницы главной роли Анджелины Джоли в колдунью с помощью гримеров.

Волосы актрисы заплетают в косы и прячут под рога. Ей меняют форму скул, вставляют острые клыки и наносят помаду. Ролик черно-белый, но в конце помада становится кроваво-красной. Видео набрало уже почти два миллиона просмотров.

Новая картина «Малефисента: Владычица тьмы» является продолжением фильма «Малефисента» 2014 года, который, в свою очередь, был римейком классического диснеевского мультфильма.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта Мэддокс впервые высказался об отношениях с отцом и показал свою скромную комнату в общежитии.

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