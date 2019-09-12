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Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта впервые высказался об отношениях с отцом и показал свою комнату в общежитии (фото)
Старший приемный сын Анджелина Джоли и Брэда Питта впервые публично прокомментировал свои отношения с отцом. 18-летний уроженец Камбоджи Мэддокс, как известно, приступил к учебе в сеульском Университете Йонсе. Журналисты издания In Touch подстерегли юношу возле учебного заведения и успели задать ему несколько вопросов.
Когда его спросили, приедет ли Питт навестить его в студенческий городок, Мэддокс грустно пожал плечами и сказал: «Я не знаю». А когда ему задали вопрос, пришел ли конец его общению с Брэдом, Мэддокс ответил: «Что будет, то будет». Журналисты также поинтересовались, счастливы ли братья и сестры Мэддокса, что он учится в университете, на что любимый сын Анджелины сказал: «Да, я так думаю».
Слухи о том, что Мэддокс и Брэд не ладят между собой, ходят уже давно. Сообщалось, что именно после их конфликта, произошедшего на борту частного самолета в 2016 году, Джоли подала на развод с мужем. И что привязанный к матери Мэддокс на самом деле никогда не считал себя сыном Питта, поскольку Анджелина усыновила мальчика еще задолго до того, как познакомилась с Брэдом.
Между тем в сети появились снимки более, чем скромной комнаты в общежитии, которую занимает теперь Мэддокс, привыкший к роскошному особняку Джоли стоимостью 25 миллионов долларов. Как сообщает Radar Online, в малюсеньком помещении имеется две кровати — для Джоли-Питта и его соседа. Тут есть два столика, два шкафчика и крошечный совмещенный санузел. Кухня — общая для всех студентов на этаже.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Брэд Питт посещал Общество анонимных алкоголиков.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»