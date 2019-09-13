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Шоу-бизнес

Певица Адель подала документы на развод

7:04 13 сентября 2019 58
Адель и Саймон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британская певица Адель, объявившая в апреле этого года о разрыве со своим мужем, официально подала документы на развод с мужем Саймоном Конеки — бизнесменом и благотворителем. Об этом сообщает издание People. Фанаты 31-летней певицы тщетно надеялись на ее примирение с 45-летним супругом.

Их отношения продлились в общей сложности почти восемь лет. Из них три года пара состояла в официальном браке. У супругов имеется шестилетний сын Анджело. Для поп-звезды это был первый брак. Конеки, выпускник Итона (одного из престижнейших учебных заведений Великобритании), ранее был женат на стилисте Клари Фишер — с 2004 по 2008 год.

Адель является самой богатой из молодых звезд Великобритании. Ее состояние оценивается в 180 миллионов.

Как ранее писали «ФАКТЫ», у Саймона есть шансы отсудить у жены половину ее капиталов, поскольку они не заключали брачного контракта.

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