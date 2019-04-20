Самая богатая молодая звезда Великобритании рассталась с мужем (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая британская певица Адель (ее полное имя Адель Лори Блу Эдкинс) рассталась со своим мужем Саймоном Конеки — бизнесменом и благотворителем. Их отношения продлились в общей сложности восемь лет. Из них три года пара состояла в официальном браке. У супругов имеется шестилетний сын Анджело. Для поп-звезды это был первый брак. Конеки, выпускник Итона (одного из престижнейших учебных заведений Великобритании), ранее был женат на стилисте Клари Фишер — с 2004 по 2008 год.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря певицы, 30-летняя Адель и 44-летний Саймон собираются «вместе с любовью воспитывать своего сына».

В декабре 2016 года Адель заявила в интервью Vanity Fair, что ее отношения с «идеальным» Конеки — самые серьезные, какие только были в ее жизни. Она говорила, что не хочет связывать свою жизнь с кем-либо из шоу-бизнеса. Адель очень замкнута в том, что касается ее семьи. В том, что она вышла замуж за Конеки, певица публично призналась лишь в марте 2017 года.

Ранее, как писали «ФАКТЫ, Адель была признана самой богатой знаменитостью Великобритании в возрасте не старше 30 лет. Ее состояние насчитывает почти 189 миллиона долларов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter