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Торопился на вечер памяти Аллы Вербер: автор портретов Путина и Януковича попал в ДТП
Известный российский художник Никас Сафронов попал в аварию, когда ехал в подмосковную Барвиху на вечер памяти фэшн-директора универмагов ЦУМ и ДЛТ, вице-президента компании Mercury Аллы Вербер, которая умерла в августе этого года.
Об этом он сам рассказал росСМИ.
Сафронов был в машине с другом. В его автомобиль сзади въехал KIA Rio. Другу Сафронова понадобилась «скорая», а сам он, по его словам, не пострадал.
Но позже журналисты связались с сыном Сафронова и узнали, что художник обратился к врачам.
«На самом деле папа очень плохо себя чувствует, — признался сын художника Лукас. — Когда машина въехала, папу дернуло. Возможно, у него смещение шейного позвонка. Сейчас ждем „скорую помощь“».
Как известно, Никас Сафронов в 2013 году получил звание «Заслуженный художник РФ». Он писал портреты президента РФ Владимира Путина, второго президента Украины Леонида Кучмы, а также экс-премьер-министра Николая Азарова и беглого президента Виктора Януковича.
Отметим, что на вечер памяти Вебер пришли многие знаменитости. Татьяна Навка, Светлана Бондарчук, Маша Федорова, Алена Долецкая и другие помянули ее по еврейской традиции — на 30-й день после смерти.
Напомним, что Алла Вербер умерла 6 августа в Италии от инфаркта на фоне анафилактического шока, сепсиса и отказа органов.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..