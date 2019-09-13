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Происшествия

Антикоррупционный суд заочно арестовал судью Высшего хозсуда времен Януковича

7:43 13 сентября 2019 35
татьков
Инф. «ФАКТОВ»

Одним из первых решений заработавшего в Украине Антикоррупционного суда стал заочный арест одиозного экс-судьи Виктора Татькова. Во время президентства Виктора Януковича Татьков возглавлял Высший хозяйственный суд. Вопиющие злоупотребления в суде заставили Генпрокуратуру и СБУ начать расследование.

Теперь решением Антикоррупционного суда Татьков заочно арестован. Выполнено необходимое условие для экстрадиции экс-судьи в Украину. Решение суда было принято 12 сентября, сообщает Слідство.Iнфо.

Адвокат Татькова пытался доказать, что его подзащитный находится за границей на лечении, а потому нет необходимости в заочном аресте. После того, как суд не принял аргументы защиты, у Татькова еще есть возможность подать апелляцию.

По последним данным, Татьков скрывается в Австрии и даже попросил там политическое убежище. В 2016 году бывший служитель Фемиды попал под люстрацию, но уволить судью удалось лишь в 2019 году.

Татькова подозревают в незаконном вмешательстве в систему распределения дел в суде и перенаправление резонансных дел «правильным» коллегам-судьям. Параллельно расследуются дела о получении взяток, отмывании средств, создании при суде преступной организации.

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