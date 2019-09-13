Возил гуманитарку на Донбасс: в Черкассах сожгли авто чиновника горсовета (фото)

Происшествия

В ночь на пятницу, 13 сентября, в Черкассах сожгли машину секретаря горсовета Ярослава Нищика. Ранее в Харькове сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль, принадлежащий начальнику областного лесного хозяйства.

О ЧП Ярослав Нищик сообщил в социальных сетях, отметив, что машину подожгли перед голосованием в горсовете за снос незаконных МАФов возле центрального рынка. «В машине никогда не было проблем с проводкой. Машина десять часов стояла перед пожаром. В авто новый аккумулятор. Машина не на сигнализации, а на центральном замке. За две минуты до пожара соседи видели молодого парня, который метался по двору. Машина прошла диагностику и техосмотр. А так да, просто совпадение», — пишет Ярослав Нищик на своей страничке в соцсетях.

Как сообщает издание «Дзвін», накануне минивен политика вернулся из вояжа на восток Украины, куда возили гуманитарку украинским бойцам: «То, что с Божьей помощью не случилось на охваченном войной востоке, произошло этой ночью в родном и таком далеком от войны городе».

Полиция открыла по поджогу уголовное производство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве неизвестные подожгли авто политолога из Крыма, главреда телеканала TVi Владимира Егорова. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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