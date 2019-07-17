В Харькове сожгли авто главы лесхоза: первые подробности и видео

Происшествия

В ночь на среду, 17 июля, в Харькове сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль, который якобы принадлежит одному из начальников областного лесного хозяйства. Ранее в городе горел автомобиль директора Департамента коммунального хозяйства харьковского горсовета.

Видео чрезвычайного происшествия выложили в социальных сетях на страничке «Харьков 1654». В местных пабликах предполагают, что инцидент может быть связан с незаконной вырубкой леса в области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в областном центре Закарпатской области подожгли автомобиль заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа, а в центре Херсона — машину местной юристки, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты на выборах в Раду.

Ранее в столице сгорела машина политолога из Крыма, главреда телеканала TVi Владимира Егорова.

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