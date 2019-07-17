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В Харькове сожгли авто главы лесхоза: первые подробности и видео
В ночь на среду, 17 июля, в Харькове сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль, который якобы принадлежит одному из начальников областного лесного хозяйства. Ранее в городе горел автомобиль директора Департамента коммунального хозяйства харьковского горсовета.
Видео чрезвычайного происшествия выложили в социальных сетях на страничке «Харьков 1654». В местных пабликах предполагают, что инцидент может быть связан с незаконной вырубкой леса в области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в областном центре Закарпатской области подожгли автомобиль заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа, а в центре Херсона — машину местной юристки, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты на выборах в Раду.
Ранее в столице сгорела машина политолога из Крыма, главреда телеканала TVi Владимира Егорова.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…