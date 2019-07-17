25.78 / 26.08 28.81 / 29.31
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове сожгли авто главы лесхоза: первые подробности и видео

9:02 17 июля 2019 7
Поджог
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на среду, 17 июля, в Харькове сгорел гараж и находящийся в нем автомобиль, который якобы принадлежит одному из начальников областного лесного хозяйства. Ранее в городе горел автомобиль директора Департамента коммунального хозяйства харьковского горсовета.

Видео чрезвычайного происшествия выложили в социальных сетях на страничке «Харьков 1654». В местных пабликах предполагают, что инцидент может быть связан с незаконной вырубкой леса в области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в областном центре Закарпатской области подожгли автомобиль заместителя мэра Ужгорода Иштвана Цапа, а в центре Херсона — машину местной юристки, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты на выборах в Раду.

Ранее в столице сгорела машина политолога из Крыма, главреда телеканала TVi Владимира Егорова.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины