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"Слуги народа" передумали наказывать Геращенко за "зеленых человечков"
Верховная Рада не будет выносить в сессионный зал вопрос о временном отстранении Ирины Геращенко от депутатской работы. Фракция «Слуга народа», сначала хотевшая «наказать» Геращенко, сейчас нашла для себя более важные занятия.
Сама Геращенко уточнила, что от работы не отстранена. Парламентский комитет шестью голосами против пяти действительно проголосовал за санкции для Геращенко. Но для того, чтобы решение комитета вступило в силу, его необходимо вынести в зал и найти голоса 226 депутатов.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия больше не настаивает на срочных санкциях для Геращенко. «В зал, думаю, сейчас неуместно выносить (предложение). У нас много более важных дел», — заявил парламентарий в комментарии LIGA.net.
Напомним, Геращенко попала в немилость у фракции «Слуга народа», когда сравнила их поведение в парламенте с навалой «зеленых человечков» в Крым.
После того, как комитет Рады принял решение против Геращенко, украинцы отреагировали ярким флешмобом в соцсетях.
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