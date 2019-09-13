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Китайская Несси: в реке засняли загадочное трехметровое чудовище (видео)

12:17 13 сентября 2019 136
Китайская Несси
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пользователей сети озадачило видео, снятое в китайской провинции Хубэй. В водах самой длинной и многоводной реки Евразии Янцзы было замечено плывущее загадочное существо длиной по меньшей мере три метра. Как пишет издание Daily Star, на спине змеевидного тела виднелся похожий на горб выступ.

Видео распространилось по соцсетям и набрало миллионы просмотров. Пользователи терялись в догадках — что это такое. Кто-то предположил, что это могла быть змея: в Китае иногда встречаются бирманские питоны, достигающие подобной длины. А другие считают, что это азиатская «сестра» знаменитого лох-несского чудовища.

Представители местного лесного хозяйства пока что не комментировали запись.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ученые из Новой Зеландии считают, что раскрыли загадку лох-несского чудовища, изучив пробы воды в шотландском озере. На самом деле Несси может оказаться гигантским угрем.


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