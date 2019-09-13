Доллар подешевел до рекордного уровня: что будет с курсом валют дальше

Деньги

В Украине курс доллара установил очередной рекорд, упав до минимального значения за три года. В течение двух дней, со среды 11 сентября, американская валюта подешевела на 5 копеек, а европейская — сразу на 25 копеек. В пятницу, 13 сентября, НБУ установил официальный курс на уровне 24,83 грн за доллар и 27,22 грн за евро. В большинстве обменников доллар продают уже дешевле 25 гривен. Сдать наличные доллары можно в среднем по 24,75 грн, купить — по 25,03 грн. Наличный евро можно сдать в среднем по 27,09 грн, купить — по 27,57 грн.

«Курс гривни вырос, и с утра в пятницу она торгуется на уровне 24,76 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такое укрепление происходит на фоне того, что Нацбанк Украины и Международный валютный фонд (МВФ) начали работу над новой программой сотрудничества. Принятый накануне Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг», известный как закон о «сплите», стал дополнительным аргументом для новой программы и сотрудничества.

В результате возобновление работы с МВФ в текущем году подтверждает оптимизм инвесторов. В конце прошлого года Фонд утвердил новую кредитную программу для Украины на 3,9 млрд долларов сроком на 14 месяцев. При этом 1,4 млрд долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых отчетов. Вероятно, в ожидании договоренностей о новых заимствованиях гривня в ближайшее время может попробовать на прочность отметку 24,72 грн за доллар — минимума 2016 года".

Стоить отметить, что миссия Международного валютного фонда уже прибыла в Украину с целью проведения переговоров по получению рекомендации совета директоров для открытия новой программы сотрудничества с Украиной до конца года.

«Говорить о результатах переговоров еще рано, — сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. — На следующей неделе мы выйдем со специальной коммуникацией. Миссия сейчас только приехала. Мы готовим и начинаем переговоры. Во время переговоров Украина попытается заключить с МВФ новое соглашение. Целью переговоров, которые продлятся до 24 сентября, является заключение staff agreement — предварительного соглашения с ключевыми параметрами будущей программы с фондом».

Кстати, по прогнозам Нацбанка, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3−4 года объемом от 5 млрд долларов до 10 млрд долларов может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около 2 млрд долларов.

По мнению экспертов, длительная фаза укрепления национальной валюты в сложившихся условиях может продолжиться.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,2−1,9%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,31 грн до 24,83 грн (-1,9%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 25,05—25,08 грн до 24,68—24,71 грн (-1,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,99—25,25 грн до 24,67—24,94 грн (-1,3%/-1,2%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 1,1%.

В последние дни рынок получил очевидное подтверждение заявлению Нацбанка о том, что он не собирается «защищать» никакие конкретные уровни курса. Регулятор продолжает покупать валюту на рынке для пополнения резервов, но это не помешало доллару благодаря рыночной тенденции опуститься ниже уровня 25 гривен. А после того, как на межбанке в начале пятничных торгов доллар опустился ниже 24,7 грн, он вернулся к уровням, на которых не был с конца января 2016 года.

На ближайшую неделю мы ожидаем дальнейшего снижения курса доллара к гривне. Американская валюта на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках — около 24,4—24,6 грн".

Сложившуюся ситуацию агентству УНИАН прокомментировали в НБУ. На рынке Украины в настоящее время преимущественно преобладает предложение валюты, и с начала года Национальный банк выкупил в резервы около трех млрд долларов. В НБУ считают, что такой ситуации на рынке способствуют прежде всего благоприятная внешняя ценовая конъюнктура для товаров украинского экспорта, в частности, аграрной и металлургической продукции, рекордный урожай этого года и рост экспорта IT-услуг, умеренный рост импорта и умеренные объемы репатриации дивидендов в иностранной валюте за границу.

Стоит напомнить, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство ставит перед собой тактическую цель снизить ставки по кредитам. По его словам, для ускорения экономического роста необходимы дешевые финансовые ресурсы. Гончарук считает реальными ставки по ипотеке в гривне на уровне 12−13% уже в следующем году. Сделан и первый шаг для достижения этой цели: Нацбанк снизил учетную ставку с 17% до 16,5% годовых. В НБУ признали, что планируют и в дальнейшем снижать уровень учетной ставки, что позволит уменьшить процентные ставки по банковским кредитам.

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