Украина

Премиум-тренер по плаванию, кандидат в мастера спорта по водному поло Михаил Романишин из города Ирпень Киевской области за 37 дней проплыл по Днепру от белорусской границы до устья реки почти 990 километров. Следует сказать, что Михаил со своей командой четыре года готовился осуществить мечту детства — преодолеть вплавь по Черному морю дистанцию от Стамбула до Одессы. Однако средств на этот проект не хватило.

«Друг подкармливал меня прямо в воде»

— Бюджет морского заплыва я бы назвал неприлично дорогим, ведь нужно арендовать яхту сопровождения, — рассказал «ФАКТАМ» Михаил Романишин. — Мы с друзьями решили: поскольку на этот раз не получается проплыть по маршруту Стамбул — Одесса, то я отправлюсь в заплыв по Днепру. Готовиться к нему мы начали примерно за месяц до старта.

— Во время заплыва кто-то был рядом с вами для подстраховки, помощи?

— Мой друг Андрей Еремов сопровождал меня на надувной лодке с мотором (вначале у нее был электрический двигатель, но он плохо тянул, пришлось заменить на бензиновый). На борту лодки были продукты, Андрей подкармливал меня в воде.

— По сколько часов в день плыли?

— По восемь часов в день. Просыпался в 6:30. Заметьте, без будильника. Завтракал с друзьями, надевал гидрокостюм, специальную шапочку — и в реку. Плыл четыре часа кряду. Затем на несколько часов выбирался на берег, чтобы пообедать и отдохнуть. Места для стоянок на берегу подыскивали мои друзья — молодая супружеская пара Александр и Олеся Бутенко. Олеся работает шеф-поваром. Строго по науке она составляла рацион (два грамма белка и пять граммов углеводов на килограмм веса) и готовила. Еда была вкусной и разнообразной — каши, мясо, рыба, молочные продукты, фрукты, овощи. После обеда я плыл еще четыре часа, так что за день получалось восемь.

— Выходит, супруги Бутенко сопровождали вас по берегу?

— Да, ехали на моем автомобиле-седане с прицепом. Они выполняли массу работы: каждый день им нужно было найти места для обеденной стоянки и для ночлега. Отправить нам с Андреем информацию, где их найти. Закупить продукты, приготовить горячую еду, помыть посуду, разбить на ночь палатки, а утром их сложить. Саша с Олесей заботились о нас с Андреем, как родители (улыбается).

— А какую еду вез на лодке Андрей, чтобы вы могли перекусить во время заплыва?

— Баночки с пюре для детского питания (я ел их каждые полчаса) и продукты, содержащие быстрые углеводы: печенье, шоколад, конфеты, курага, изюм… Поглощал их в изрядных количествах. Подплывал к лодке за сладостями раз в час.

Замечу, что во время подготовки к заплыву в мой рацион входили спортивные гели. Но организм ими перенасытился, и я решил заменить их естественными продуктами.

И вот еще что о помощи, которую мне оказывал Андрей. Возле больших городов носится много моторных катеров. Хотя я буксировал за собой приметный желтый надувной буек, человек у руля какой-нибудь моторки мог меня не заметить. Поэтому Андрей на своей лодке подстраховывал. Я периодически нуждался в его помощи и для выбора правильного направления. Вообще-то я плыл на тот или ориентир. Но, случалось, терял его из виду (например, из-за высоких волн), тогда просил Андрея, чтобы он шел на лодке впереди — вел меня.

— Какая практическая польза от гидрокостюма и шапочки, в которых вы плыли?

— Они предотвращают солнечные ожоги на теле и защищают от холода (когда очень долго находишься в воде, пусть в теплой, запросто можно замерзнуть). К тому же гидрокостюм, если он новый, немного добавляет скорости и плавучести.

Первый этап до Киева я плыл без шапочки. Стало ясно, что организм теряет довольно много тепла через голову. Поэтому решили с ребятами купить специальный головной убор. Он из того же синтетического материала, что и гидрокостюм. Никакой другой амуниции я не использовал — ласт на мне не было.

— Извините за приземленный вопрос: как в этом облачении справляют нужду?

— Если малую, то не снимая костюма, — так поступают все пловцы.

— Эта амуниция стоит дорого?

— Не очень: гидрокостюм около 500 долларов, шапочка — 1000 гривен.

— Вы защищали лицо от солнечных лучей, чтобы не получить ожоги?

— Нет. Хотя время от времени кожа лица становилась красной, воспаленной, будто я обгорел. Но солнце тут было ни при чем.

— Аллергия?

— Да, аллергическая реакция на пленку, образованную какими-то микроорганизмами. Ею покрыта поверхность Днепра чуть ли не по всей его протяженности. Причин образования пленки две — сброс стоков и то, что Днепр из-за каскада водохранилищ превратился на многих участках в болото. Мой рекордный заплыв призван обратить внимание украинцев на очень серьезные экологические проблемы нашей самой большой реки.

Чтобы защитить лицо от мерзкой пленки, приходилось пользоваться кремами. Во время заплыва я еще и грибок на обеих ногах «заработал». Никто из нашей команды с этой проблемой не столкнулся — только я, потому что по восемь часов в сутки находился в воде, в которой полно всяческих микроорганизмов. Только я закончил заплыв, как лечение медикаментозными средствами принесло результат — проявления грибка на ногах исчезли.

— Почему вы плыли именно по восемь часов?

— Практика тренировок показала, что это самое оптимальное время. Я уже четыре года целенаправленно готовлюсь к тому, чтобы проплыть по Черному морю от Стамбула до Одессы. На тренировках без проблем проплываю до 30 километров за день. Это занимает как раз восемь часов.

Если пытаюсь проплыть больше, то организм предупреждает, что хватит. Это выражается в том, что я начинаю чихать. И понимаю — если хоть раз чихнул, пора останавливаться. Иначе утром может подскочить температура.

В первые дни заплыва я ограничивался 20 километрами в день — нужно было дать сердцу раскачаться. Затем стал постепенно увеличивать протяженность дистанции. Довел ее до планируемых 30 километров, но в один из дней преодолел все 38. В сумме за 37 дней получилось 990 километров.

— Плыть день за днем по восемь часов — большая нагрузка. Как организм ее перенес?

— Сверхдальний заплыв не стал для мня тяжелым испытанием, ведь я грамотно подготовился по собственной методике. Во время заплыва чувствовал себя примерно так, как человек, вышедший на прогулку по парку. Мышцы, иммунная, эндокринная и другие системы организма выдержали 990-километровый заплыв на «отлично». Единственное, что беспокоило — неприятные ощущения в плечевых связках (так называемых, маховых манжетах). Приходилось каждый час растягивать их — выполнять специальные упражнения. Получается, я недостаточно хорошо натренировал эти связки. Учту эту ошибку в дальнейшей подготовке к заплыву на 650 километров по Черному морю.

— У вас был оберег?

— Крестик служит мне оберегом, ведь я человек верующий. В воде он натирал мне кожу, поэтому прикрепил его к ремешку часов, в которых плыл.

«Профессиональные пловцы полагали, что проплыть по всему Днепру практически невозможно»

— О чем думали, плывя по восемь часов в сутки?

— Старался думать только о хорошем, например о семье. Часто молился. Или вообще не о чем думал — усилием воли как бы отключал сознание. Положительные мысли и душевное равновесие очень важны при сверхдальних заплывах. Ведь стоило подумать о каких-то проблемах, скажем, о ремонте в квартире, самочувствие и работоспособность ухудшались. Чтобы вернуться в нужное психологическое состояние, сосредотачивался, старался временно вообще ни о чем не думать. Знаете, хотя это звучит, как фантазия, но порой казалось, что мне удается обуздать не только свои эмоции, но и поднять волны.

Михаил с семьей в Киеве

Волны и ветер срывали с водной глади зеленую пленку, перемешивая ее с водой. Возникала иллюзия, будто пленка исчезла, и это служило сильной моральной поддержкой. Мы с Андреем специально искали места, где стихии временно сбросили с поверхности воды пленку, и плыли туда. Поэтому, например, по Кременчугскому водохранилищу двигались змейкой. А вот в Каховском водохранилище разыгрался умеренный шторм, поэтому пленки нигде не было видно. Но я знал: настанет штиль, и она появится вновь.

— На вашем маршруте были места сброса в Днепр сточных вод. Когда их проплывали, удавалось сдержать эмоции?

— Труб, из которых вытекают нечистоты, не видно — их хитро маскируют. Другое дело, что попадались участки реки, на которых явственно ощущался запах канализации. Ничего не оставалось, как сцепить зубы, плотно закрыть рот и плыть через эти участки, не давая нервам разыграться.

Знаете, наверняка люди, далекие от спорта, считают, что ничего сложного в моем рекорде нет. Мол, плыви по течению, пока не доберешься до Черного моря. А вот профессиональные пловцы перед моим стартом полагали, что проплыть вдоль по всему Днепру практически невозможно. Я знаю, что чуть ли не каждый из них может сделать то же самое — физически они к этому готовы. Им осталось научиться справляться с преградами, которые ставит сознание. Мне это удалось.

— Вы профессиональный спортсмен?

— Да. После переезда в Киев играл в команде высшей лиги по водному поло. Параллельно в системе МВД Украины занимался офицерским многоборьем — стрельба, бег и плавание. Стал мастером спорта по этому троеборью. Сейчас работаю премиум-тренером (персональным тренером) по плаванию.

— Как появилась мечта проплыть от Стамбула до Одессы?

— Я родом из Николаева. С детства занимаюсь плаванием. Бывало, в детстве по просьбе мамы, демонстрировал на море все стили. Люди на пляже обращали на меня внимание, и, когда я выходил на берег, нередко приходилось слышать в свой адрес шутливый вопрос: «Ты что, из Стамбула приплыл?» Я хотя и был ребенком, отнесся к этим словам как к интересной идее, ставшей мечтой моего детства. Рассчитываю с друзьями, что следующим летом удастся ее воплотить.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что национальный рекорд по плаванию установила трехлетняя (!) девочка из Одессы.

Фото с сайта journalist. today

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