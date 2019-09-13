Знания в подарок от бизнесменов и меценатов в Украинском католическом университете

Общество и люди

Каждый студент знает, что в украинских вузах есть два типа обучения: бюджетный и контрактный. В первом случае за образование платит государство, во втором — сам студент или его родители.

Но Украинский католический университет (УКУ) — вуз необычный. Это частный университет, поэтому бюджетных мест здесь нет. С другой стороны, основатели вуза не захотели оставлять за бортом талантливых ребят, которые не имеют возможности самостоятельно оплатить учебу.

Поэтому во львовской alma mater внедрили третий способ — стипендии от бизнесменов и меценатов. Причем получают их не только студенты, но и преподаватели.

Аукцион добра

Президент и идейный вдохновитель УКУ, архиепископ-митрополит Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк учился и стажировался в университетах США и Европы. Там он и познакомился с практикой корпоративных стипендий для одаренных студентов.

Логика простая. Одаренные студенты не всегда могут заплатить за обучение. Если обеспечить им корпоративные стипендии, это даст возможность собрать в вузе самых лучших. А туда, где собраны лучшие студенты, поедут и лучшие преподаватели.

Каждый год весной студенты заполняют специальные формы и подают их на рассмотрение в конкурсную комиссию. В нее входят несколько человек — от вице-ректора до представителя студенческого совета.

«Мы изучаем достижения, оцениваем финансовые потребности, смотрим, принимал ли студент участие в общественной жизни», — объясняет координатор стипендиальной программы УКУ Андрей Губарь.

Руководитель сектора по работе с благотворителями УКУ Андрей Губарь со стипендиатами "Дарницы"

Отобранные комиссией студенты получают деньги, которые полностью или частично покрывают их годовые расходы на обучение (см. таблицу). Меценаты, в свою очередь, «покупают» такие стипендии на ежегодных благотворительных аукционах. В этом году 20 студенческих стипендий обеспечивает Zagoriy Foundation, основанный семьей совладельцев фармацевтической компании «Дарница».

Выбрать лучших

Одаренных студентов должны учить квалифицированные преподаватели. И хотя УКУ аккумулирует много средств от меценатов, обеспечить высокие зарплаты сотрудникам очень сложно.

«Основатели УКУ начинали с нуля, создавали базовые вещи: строили корпуса, общежития, библиотеки. Это вложения, которые никогда не окупятся, это не бизнес-проект», — объясняет сенатор УКУ Ольга Гуцал. Сенат в университете — это что-то вроде совета директоров в бизнесе: он определяет стратегию развития вуза, курируя в том числе и вопросы стипендий.

Тем не менее, Католическому университету приходится конкурировать с государственными учреждениями, в том числе и за преподавателей.

«Мы хотим привлечь лучших преподавателей и дать им возможность развиваться. Ведь у нас с каждым годом улучшается уровень студентов. УКУ входит в топ-5 университетов, куда идут лучшие выпускники школ, сдавших ВНО с самыми высокими баллами», — объясняет Андрей Губарь.

Поэтому меценатам предлагают профинансировать стипендии не только для студентов, но и для преподавателей, отобранных комиссией. Они обходятся в 3−4 раза дороже студенческих — сумма зависит от уровня квалификации соискателя (см. таблицу). К примеру, в нынешнем учебном году «Дарница» обеспечивает две профессорские и три преподавательские стипендии.

Культурный код

Важно, что студенты и преподаватели никак не обязаны «отрабатывать» деньги бизнесменов. Более того, их специальности не совпадают с профилем деятельности меценатов.

Стипендиатка «Дарницы» Елена Мудрик-Иванец преподает латынь на философско-богословском факультете и очень любит свой предмет. «Мертвый язык, язык для медицины, на нем никто не говорит, он нужен для нескольких выражений на татуировках — это самые распространенные мнения, с которыми студенты приходят на первую пару. А у меня всего год, чтобы начать с алфавита, а завершить любовью», — говорит она.

Другой получатель помощи от фармацевтов, доцент Дарья Сыроед, вместе с коллегами разработала и прочитала курс церковнославянского языка для третьекурсников. Кроме того, она перевела на украинский проповеди богослова Кирилла Туровского, жившего 900 лет назад, и выступала в США на форуме специалистов по Средневековью с докладом о том, как описывать житие святых.

Зачем это все «Дарнице», которая занимается производством лекарств? Ольга Гуцал знает ответ.

«Так сложилось, что в Украине студенты и преподаватели „небизнесовых“ специальностей, например, историки, оказываются за бортом благотворительности. Но культурная составляющая государства принципиальна для его экономического роста. Если мы хотим сделать Украину страной с „культурным кодом“, нам нужны люди, которые несут этот код. Есть категория бизнесменов, которые это понимают», — заключает сенатор УКУ.

Глеб Загорий, совладелец фармацевтической компании «Дарница»

— Украинский католический университет — не фармацевтический вуз, но его философия полностью совпадает с философией «Дарницы». Мы не уезжаем в Европу — мы «импортируем» принципы европейского бизнеса в Украину. УКУ привносит в Украину высокие стандарты образования. Здесь учатся мотивированные студенты, пришедшие не за дипломом, а за знаниями. Это люди, которые уже совсем скоро изменят страну к лучшему. Дмитрий Шимкив, глава совета директоров Darnitsa Group — Меня иногда спрашивают: вы делаете таблетки — почему вы помогаете студентам, которые учат историю или богословие? Я отвечаю: мы не просто производим лекарства, мы внедряем инновационные технологии. Мы строим цифровую компанию, роботизируем производство, готовы инвестировать в стартапы. Живем не настоящим, а будущим. УКУ тоже опережает свое время, ломает стереотипы — а в украинской сфере образования эти стереотипы сломать еще сложнее, чем в фармацевтике. Данила Судин, доцент кафедры социологии, стипендиат «Дарницы» — Стипендию от «Дарницы» я получил на конкурсной основе — и это был очень хороший стимул к развитию. Приятно, когда твои достижения отмечают не только внутри университета. Это премия на развитие себя — и как преподавателя, и как ученого. Например, можно съездить на конференцию за границу, это очень хорошая практика. Преподаватель получает новый опыт и знания, которые потом передает студентам. Тарас Устименко, студент, стипендиат «Дарницы» — Для меня стипендия — это прежде всего мотивация. Ведь ее назначают не всем, а только лучшим. И это правильно: чтобы что-то получить, это надо заслужить. Я был очень рад получить стипендию, но она не стала для меня поводом расслабиться. Ведь человек доверился мне, дал мне свои деньги, чтобы я классно учился. Эти деньги облегчили не жизнь в финансовом плане — у меня появилось больше времени, чтобы сосредоточиться на учебе. Это очень круто, что такие стипендии есть. Какие бывают стипендии в УКУ



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