Мир

Потребуется много времени: у Путина сделали заявление о новом обмене с Украиной

Пока президент Украины надеется на новый обмен удерживаемыми лицами с Россией, в самой России отделываются общими фразами и туманными формулировками. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков намекнул, что процесс если и будет, то ждать его еще не скоро.

«Никто априори возможности и целесообразности такого процесса не исключает… Но требуется обмен мнениями, очень-очень кропотливая и, наверняка, растянутая во времени работа», — заявил Песков журналистам.

На форуме YES 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новый обмен обсуждается и на Минских переговорах, и будет поднят на встрече в Нормандском формате. Совещание «Нормандской четверки» ожидается до конца текущего месяца.

По данным украинской стороны, в тюрьмах и СИЗО России, а также в оккупированном Крыму незаконно удерживаются 113 граждан Украины. Украинский омбудсмен Людмила Денисова говорит, что списки узников уже составлены, проверены и переданы в Москву.

Ранее, напомним, в офисе президента Украины высказывались осторожные предположения, что новый обмен может состояться до конца текущего года.

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