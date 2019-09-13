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Мы были предначертаны друг другу: неожиданное признание продюсера Лободы
Продюсер Нателла Крапивина, показавшая лицо Светланы Лободы без макияжа, сделала неожиданное признание. Она опубликовала трогательный пост в Instagram, посвятив его певице. Нателла вспомнила о знаковом знакомстве со звездой и начале их сотрудничества и дружбы. Успешный творческий союз отметил первое десятилетие.
«Сегодня ровно 10 лет как мы встретились. Я — без настроения и без энтузиазма пришла на день рождения подруги. Ты, как обычно со сцены, мочила всех своей бешеной энергией. Мы не могли пройти мимо друг друга. Потому что мы были друг другу предначертаны. Спасибо за эти годы дружбы, партнерства, за этот путь, который я ни на что не променяю», — написала Крапивина.
Между певицей и продюсером сложились крепкие дружеские отношения. Нателла сопровождает Светалану на мероприятиях, они вместе гастролируют и отмечают праздники. Крапивина первой бросается на защиту звезды в соцсетях, порой не выбирая выражений.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Нателла Крапивина жестко ответила Оле Поляковой, обвинившей Лободу в плагиате.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..