На лице Лободы без макияжа нашли изъян (фото)

Шоу-бизнес

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина порадовала поклонников снимками скандальной певицы без макияжа.

На фото Крапивина и ее подопечная едут в машине на концерт в Вильнюсе.

Поклонникам певицы и ее продюсера понравились фото женщин, но они нашли изъян у Лободы — слишком большие губы.

«Красотки. Ну, куда вот только Светлане такие большие губы?», «Все красиво, но чуть-чуть уберите губы. Вы талантливы, вам перебор во внешности не нужен», «Да, у артистки, которая работает на огромных площадках, губы должны быть видны за километр», — пишут они.

Отметим, что, по мнению экспертов, Лобода дополнительно увеличивает губы филлерами, так как периодически объем губ меняется. Ну, и на ранних фото губы не такие большие.

Напомним, ранее Лобода восхитила поклонников шпагатом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter