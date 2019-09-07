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На лице Лободы без макияжа нашли изъян (фото)
Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина порадовала поклонников снимками скандальной певицы без макияжа.
На фото Крапивина и ее подопечная едут в машине на концерт в Вильнюсе.
Поклонникам певицы и ее продюсера понравились фото женщин, но они нашли изъян у Лободы — слишком большие губы.
«Красотки. Ну, куда вот только Светлане такие большие губы?», «Все красиво, но чуть-чуть уберите губы. Вы талантливы, вам перебор во внешности не нужен», «Да, у артистки, которая работает на огромных площадках, губы должны быть видны за километр», — пишут они.
Отметим, что, по мнению экспертов, Лобода дополнительно увеличивает губы филлерами, так как периодически объем губ меняется. Ну, и на ранних фото губы не такие большие.
Напомним, ранее Лобода восхитила поклонников шпагатом.
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