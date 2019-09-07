24.95 / 25.23 27.46 / 27.87
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

На лице Лободы без макияжа нашли изъян (фото)

16:13 7 сентября 2019 127
Лобода
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина порадовала поклонников снимками скандальной певицы без макияжа.

На фото Крапивина и ее подопечная едут в машине на концерт в Вильнюсе.

Лобода

Лобода

Поклонникам певицы и ее продюсера понравились фото женщин, но они нашли изъян у Лободы — слишком большие губы.

«Красотки. Ну, куда вот только Светлане такие большие губы?», «Все красиво, но чуть-чуть уберите губы. Вы талантливы, вам перебор во внешности не нужен», «Да, у артистки, которая работает на огромных площадках, губы должны быть видны за километр», — пишут они.

Отметим, что, по мнению экспертов, Лобода дополнительно увеличивает губы филлерами, так как периодически объем губ меняется. Ну, и на ранних фото губы не такие большие.

Лобода

Лобода

Напомним, ранее Лобода восхитила поклонников шпагатом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер