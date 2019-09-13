Общество и люди

В Киеве на один день изменят ряд маршрутов общественного транспорта (схемы)

В субботу, 14 сентября, в связи с проведением продовольственных ярмарок на улицах С. Лифаря (Сабурова) и Иорданской «Киевпасстранс» внес изменения в схемы движения автобусов №№ 61, 98 и троллейбуса № 34. С начала работы и до закрытия распродаж (ориентировочно до 18:00) транспорт будет курсировать:

— № 61 —по улицам Радунская, Градинская, Бальзака (четная сторона), М. Цветаевой, проспекту В. Маяковского, улицам С. Лифаря, Закревского, Драйзера, проспекту Генерала Ватутина, улице Кибальчича, бульвару Перова, улицам Микитенко (в обратном направлении улица С. Стальского), Радужной до ж/д платформы «Троещина»;

— № 98 — по улицам Радунская, Будищанская, Бальзака, М. Цветаевой, проспекту В. Маяковского, улицам С. Лифаря, Пуховской до ТЭЦ-6;

— № 34 — по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда и Степана Бандеры.

Напомним, что до конца нынешнего года ограничено движение в направлении к центру на Борщаговском путепроводе. А в 2020 году запланирован ремонт проезжей части уже в направлении Кольцевой дороги. В связи с проводимым ремонтом путепровода вместо трамваев №№ 1 и 3 временно пустили автобусы. Примерно до 30 сентября также прекращено движение троллейбуса № 27К, который обычно курсирует по маршруту — ж/с Киев-Волынский — Индустриальный путепровод. Его временно заменили автобусным маршрутом.

Ранее сообщалось, что на улице Пушкинской ремонтируют дорогу и движение транспорта ограничено, а на улице Круглоуниверситетской движение ограничили на два месяца.

Тем временем из-за ремонта электросетей десять улиц в Голосеевском районе перекрыли до 30 июня 2020 года.



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